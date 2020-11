Beno Holding AG: Einladung zum Webcast am 17. November 2020 zur Anleiheemission

- Anmeldung vorab unter www.edudip.com/de/webinar/webcast-beno/468888

- Anleihe: Laufzeit 7 Jahre, Kupon 5,30 %, halbjährliche Zinszahlung, Mindestanlage 1.000 EUR

- Zeichnungsfrist vom 16. bis 27. November 2020 an der Börse München

Starnberg, 12. November 2020. Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München. Die Zeichnungsfrist läuft vom 16. bis 27. November 2020. Für interessierte Anleger bietet BENO am 17. November 2020 die Möglichkeit, via Audio-Webcast an einer Live-Präsentation durch Vorstand Florian Renner teilzunehmen und sich über das Unternehmen und die Anleiheemission zu informieren. Fragen können laufend per Chat gestellt werden. Dafür benötigen Teilnehmer keine Kamera und kein Mikrofon. Die Beantwortung erfolgt innerhalb des Webcasts im Anschluss an die Vorstands-Präsentation. Der Webcast wird aufgezeichnet und im Anschluss auf www.beno-holding.de/beno-anleihe veröffentlicht.

BENO Audio-Webcast

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2020

Beginn: 10:00 Uhr

Dauer: Maximal 60 Minuten

Anmeldung: www.edudip.com/de/webinar/webcast-beno/468888

Gebilligter Wertpapierprospekt (BAFIN): https://www.beno-holding.de/beno-anleihe

Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Darüber hinaus soll die bestehende Wandelanleihe 2014/2021 refinanziert werden. Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 % p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 16. bis 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich) an der Börse München. Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen.