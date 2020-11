Als hätte Hertha BSC Berlin nicht schon genügend sportliche Probleme in der Fußball-Bundesliga, kommen nun kommunikative und wirtschaftliche Diskrepanzen zwischen der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA und der Tennor Holding zum Vorschein, die bereits 274 Millionen Euro in den Club investiert hat. Es geht um eine weitere Windhorst-Rate von 100 Millionen Euro, die gemäß

Der Beitrag Wirbel um 100 Millionen Euro: Hertha BSC Berlin und Investor Windhorst erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Kuszka.