Der Pharmakonzern Bayer profitiert erneut von der aktuellen Entwicklung auf dem Impfstoffmarkt! Der Dax wurde durch die Neuigkeiten von Moderna in die Höhe gezogen und Pharmakonzerne wie Bayer können den Schwung Eins zu Eins mitnehmen. Für Bayer sind das natürlich grandiose Nachrichten, weil man nicht mal selbst was leisten muss, um auf dem Aktienmarkt große Gewinne abzuwerfen.

Natürlich wird die Aktie auch weiter von den Nachrichten beflügelt, dass man ein wichtiges Nierenmittel auf den Markt werfen konnte. Aber um den richtigen Schub zu bekommen, braucht es auch den Dax! Dieser wurde nun durch die Impfstoff-Schlagzeilen in die Höhe getrieben und Bayer ist in der Lage diese Situation auszunutzen. Bayer ist und bleibt also eine wichtige Aktie mit unfassbaren Höhen!

Klasse Leistung also von dieser Aktie, dass man die Anleger weiterhin so begeistern kann. Die Stimmung auf dem Aktienmarkt ist wieder besser und die Investitionsfreude steigt ebenso mit jeder Impfstoff-Schlagzeile. Auch heute kann Bayer diese Situation also ausnutzen und legt dadurch um 2,19 Prozent zu. Somit steht ein Plus von 1,05 Euro pro Wertpapier zu Buche. Der neue Aktienwert beträgt nach dieser Hinzurechnung sagenhafte 48,74 Euro!

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.