Cancom SE springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sechs Prozent zubuche. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 46,74 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn Cancom SE ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 44,18 EUR ausgelotet. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Danach notiert Cancom SE in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 47,32 EUR. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

