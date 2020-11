Ransomware laut MSPs nach wie vor Malware-Bedrohung Nr. 1 für Unternehmen - Kosten für Ausfallzeiten seit 2019 knapp verdoppelt (FOTO)

Norwalk (CT, USA) (ots) - Datto Holding Corp. (http://www.datto.com/de)

("Datto") (NYSE: MSP), der führende Anbieter von cloudbasierter Software und

Technologielösungen, die für die Bereitstellung von Managed Service Providern

(MSPs) an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt werden, hat heute

seinen fünften jährlichen "Global State of the Channel Ransomware Report"

vorgestellt. Mehr als 1.000 MSPs haben dafür die Auswirkungen von COVID-19 auf

die Sicherheitslage kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) eingeschätzt. Der

Report zeigt zudem auf, welche Entwicklungen zur weiteren Verbreitung von

Ransomware-Angriffen führen.



Die Umfrage ergibt, dass Ransomware nach wie vor die häufigste Cyberbedrohung

für KMU ist. 60 % der MSPs geben bis zum dritten Quartal 2020 an, dass ihre

KMU-Kunden betroffen waren. Die Auswirkungen der Angriffe nehmen dabei weiter

zu: Laut der Untersuchung von Datto sind die durchschnittlichen Kosten für

Ausfallzeiten heute fast sechsmal so hoch wie 2018 und 94 % höher als 2019, die

Kosten sind in den letzten zwei Jahren also von 46.800 US-Dollar auf 274.200

US-Dollar gestiegen. Phishing, nachlässige Praktiken der Nutzer und fehlendes

Sicherheitstraining sind nach wie vor die Hauptursachen für erfolgreiche

Ransomware-Angriffe.









- MSPs sind ein Ziel : 95 % der MSPs geben an, dass ihre eigenen Unternehmen

stärker gefährdet sind. Fast die Hälfte (46 %) der MSPs arbeitet heute mit

spezialisierten Managed Security Service Providern (MSSPs) zusammen, um

Unterstützung bei der IT-Security zu erhalten - zum Schutz ihrer Kunden und

ihrer eigenen Unternehmen.

- KMU geben mehr für Sicherheit aus: 50 % der MSPs geben an, dass ihre Kunden

ihre Budgets für IT-Sicherheit im Jahr 2020 erhöht haben. Das kann ein

Indikator dafür sein, dass das Bewusstsein für die Bedrohung durch Ransomware

wächst.

- Die durchschnittlichen Kosten der Ausfallzeiten übersteigen weiterhin die

tatsächliche Höhe des Lösegelds: Die Ausfallkosten im Zusammenhang mit

Ransomware sind fast 50-mal so hoch wie das geforderte Lösegeld.

- Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) ist nach wie vor die Lösung

Nummer eins bei der Bekämpfung von Ransomware . 91 % der MSPs geben an, dass

die Wahrscheinlichkeit für erhebliche Ausfallzeiten nach einem

Ransomware-Angriff bei Kunden mit BCDR-Lösungen sehr viel geringer ist. An

zweiter und dritter Stelle bei der Bekämpfung von Ransomware rangieren

Mitarbeiterschulungen und Plattformen für Endpoint Detection & Response.



Die Auswirkungen von COVID-19 auf Ransomware und die Kosten von

Sicherheitsstörungen



Während der Pandemie haben der Übergang zur Arbeit im Homeoffice und die Seite 2 ► Seite 1 von 3



