VIB Vermögen erweitert Objekt in Nürnberg

VIB Vermögen baut eine Immobilie in Nürnberg aus. Das Objekt werde durch die Eigenentwicklung einer Logistikhalle um rund 11.000 Quadratmeter erweitert, teilt das Unternehmen aus Neuburg/Donau am Dienstag mit. Man habe bereits einen Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Mieter aus der Logistikbranche für die Logistikhalle abgeschlossen und wolle die Immobilie am Jahresende an den Mieter übergeben, so die Süddeutschen. Angaben zum ...