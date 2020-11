q.beyond hat am Dienstag weitere Details zur geplanten Wachstumsstrategie bekannt gegeben. Bis 2022 will die ehemalige QSC den Umsatz auf 200 Millionen Euro steigern und eine EBITDA-Marge von 10 Prozent erzielen. Zudem will man einen nachhaltig positiven Free Cashflow erzielen, so das Kölner IT-Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag. „Unser Geschäftsmodell ist skalierbar und unsere Organisation schon jetzt darauf vorbereitet. ...