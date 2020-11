INDUS Holding AG: INDUS-Gruppe erwirbt Kontrollraum-Spezialisten

Jungmann Systemtechnik bietet Lösungen zur Einrichtung von Leitstand, Leitwarte oder Leitstelle

Investition in Zukunftsbranche Mess-, Automatisierungs- und Regelungstechnik

Bergisch Gladbach, 18. November 2020 - Die börsennotierte INDUS Holding AG übernimmt alle Anteile an der Jungmann Systemtechnik GmbH & Co. KG (JST) mit Sitz in Buxtehude von den beiden Gründern. Der 2001 gegründete, ertragsstarke Anbieter von integrierten Kontrollraumlösungen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 12 Mio. EUR. Mit der Akquisition vereint INDUS nun 47 Tochtergesellschaften unter ihrem Dach. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Das mittelständische Unternehmen Jungmann Systemtechnik bietet umfassendes Know-How in der Konzeptionierung, dem Aufbau und der Wartung von Kontrollräumen. In einem Kontrollraum laufen verschiedene Datenströme, wie z.B. Maschinendaten, Lagerbestände, Kamerabilder oder Störungsmeldungen, aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellsysteme zentral zusammen. Zur verlässlichen Steuerung und vorausschauenden Überwachung der Betriebsprozesse werden diese Daten im Kontrollraum verarbeitet und übersichtlich visualisiert. Klassische Einsatzfelder sind Produktionsleitstände für die Industrie, Schaltwarten für die Energie- und Wasserwirtschaft, IT-Leitstände für Rechenzentren oder Sicherheits- und Verkehrsleitzentralen - allesamt Anwendungen, die höchsten Sicherheitsstandards genügen müssen.

"Bei der Suche nach einem neuen Eigentümer für JST war für uns entscheidend, welcher Investor auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens abzielt und dessen mittelständische Werte erhalten wird", sagt Kay Hansen, Mitgründer und Alteigentümer von JST. "Mit INDUS gewinnen wir einen starken Partner, mit dem wir auf Augenhöhe die nächsten unternehmerischen Schritte angehen werden", ergänzt Carsten Jungmann, Mitgründer und Alteigentümer von JST. "Gerade internationale Märkte lassen sich mit dem finanziellen und strategischen Rückhalt durch INDUS noch zielgerichteter erschließen." Jungmann wird das Unternehmen als Geschäftsführer weiterführen.