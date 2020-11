Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt BMW auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von BMW von ihrer "Best Ideas"-Favoritenliste gestrichen. Dies begründete der Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung der …