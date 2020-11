Aegon schafft neue Position Head of Client Strategy Gastautor: Simon Weiler | 20.11.2020, 11:31 | 12 | 0 | 0 20.11.2020, 11:31 | Gottschalch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und wechselt zu Aegon AM von Invesco, wo sie eine Reihe leitender Positionen innehatte - zuletzt als Managing Director und Leiterin des ausgelagerten CIO, verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der ausgelagerten CIO-Strategie. Zu ihren früheren Positionen gehören die Leitung der Immobilien-Kundenstrategie und Geschäftsentwicklung bei JP Morgan, in der sie eine Kapitalstrategie für deren globales Immobiliengeschäft mit einem Volumen von 70 Milliarden US-Dollar entwickelte und verwaltete, sowie als Global Head of Capital Markets bei Grosvenor, deren Investor-Relations- und Produktentwicklungskapazitäten sie ausbaute. Coté kommentiert die Ernennung wie folgt: „Wir freuen uns sehr, dass Alexia zu unserem Unternehmen stößt. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung auf dem Markt für Real Assets sowohl in den USA als auch in Europa, nachdem sie Teams in London, Den Haag, New York, Kopenhagen und München geleitet hat. Diese neue Position wird uns dabei helfen, unsere Real Assets-Plattform auf der globalen Ebene weiter auszubauen.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



