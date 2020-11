Gastbeitrag: MLC Properties East Africa: Fortgang des Zeichnungsangebots

News für Anleger, die auf Ostafrika als Immobilienstandort setzen möchten: Für die Vermögensanlage MLC Properties East Africa ergeben sich einige Änderungen. Dr. Hendrik Müller-Lankow, Managing Director bei MLC Properties, erklärt, worum es geht.

Als deutsches Emissionshaus bieten wir mit MLC Properties East Africa Investoren die Möglichkeit, sich über ein gut konzeptioniertes Investmentvehikel an attraktiven Immobilienprojekten in stabilen und wachstumsstarken Wachstumsländern in Ostafrika zu beteiligen, um Erträge zu steigern und Risiken im Portfolio zu verringern.