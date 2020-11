RBC belässt EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Eon von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Energiewandel und die damit verbundenen Klimaziele dürften dem Energiesektor und dort vor allem den Erneuerbare-Energien-Aktien eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung ermöglichen, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. An Eon schätze er die Netzaktivitäten, allerdings lenke das Vertriebsgeschäft den Konzern von der Kernstrategie ab und bringe in Zeiten der Viruskrise erhöhte Risiken mit sich./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2020 / 17:46 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. E.ON Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de