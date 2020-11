Else Nutrition ist in Amazons Liste der meistverkauften Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung die Nummer Eins

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. November 2020 /CNW/ - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV:BABY) (OTCQX:BABYF) (FWB:0YF) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, freut sich bekannt zu geben, dass seine pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder in Amazons Liste der besten Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung an erster Stelle gereiht wurde. Seit 17. November rangiert das Produkt in der Einzel- und Viererpackung jeweils auf Platz 1 und 2.

„Wir sind von der Nachfrage nach unserer Kleinkindnahrung auf der Amazon-Plattform absolut überwältigt“, freut sich Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else. „Der große Erfolg unseres Produkts ist eine Bestätigung dafür, dass Eltern in den USA nach einer gesunden Ernährungsalternative für ihre Kinder suchen.“ Dieses positive Echo spiegelt auch die Rückmeldungen der Konsumenten wider, die wir sowohl über unseren Internetshop als auch über unsere stationären Einzelhandelsläden erhalten“, fügt sie hinzu.

Else Nutrition hat Anfang der Woche über den Beginn der Auslieferung seines Produkts mit Unterstützung der KeHE-Vertriebspartner informiert. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit ist Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder damit in den Regalen zahlreicher US-Geschäfte zu finden – unter anderem auch in einer nationalen US-Lebensmittelkette, deren Namen demnächst bekannt gegeben wird.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.