- Balkon und Garten hoch im Kurs; dennoch kaum Umzugspläne.

- Die Menschen greifen häufiger zum Telefon - im Westen mehr als im Osten.

- Homeoffice immer beliebter.



Bochum, 23. November 2020. 94 % der Deutschen sind auch in Corona-Zeiten so zufrieden mit ihrer Wohnsituation, dass sie nicht umziehen möchten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey für Vonovia durchgeführt hat. Die Studie untersucht den Einfluss von Corona auf das Wohnen, die Kommunikation und das Arbeiten. Im Oktober, kurz vor Verkündung des zweiten Lockdowns, wurden mehr als 2.500 Personen in Deutschland befragt.

Private Freiräume erwünscht - dennoch kaum Umzugspläne in Corona-Zeiten



Während sich bei 78 % der Befragten keine veränderten Ansprüche an den Wohnraum ergeben haben, wünschen sich rund 10 % der Befragten einen Garten (6,6 %) oder einen Balkon (3,1 %)*. Etwa 7 % der Befragten hätten gerne mehr Wohnfläche. Hieraus erwächst aber nicht immer der Entschluss umzuziehen: Bisher haben sich nur 1,6 % der Befragten Corona-bedingt dazu entschieden ein Zuhause mit Balkon oder Garten zu suchen. 1,2 % würden tatsächlich in ein größeres Objekt umziehen und 3,3 % schauen sich konkret in ländlicheren Gebieten um.

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Haushalten mit und ohne Kindern. Befragte mit Kindern wünschen sich etwa doppelt so häufig mehr Wohnfläche (10,5 % ggü. 5,2 %) oder einen Garten (10,4 % ggü. 6 %). Der Vergleich zwischen den Altersklassen zeigt: je älter die Befragten, desto geringer der Wunsch nach Veränderungen. Während 54,5 % der 18- bis 29-Jährigen angeben, an ihren Wohnansprüchen habe sich nichts verändert, sind es bei den Befragten, die 65 Jahre oder älter sind 90,8 % (Durchschnitt: 77,7 %).