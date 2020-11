Der USU-Geschäftsbereich unymira hat eine Zusammenarbeit mit Cloud Tech Gurus vereinbart. Das Ziel: Contact Center in den USA mit wissensbasierten Lösungen auszustatten. USU Software erhofft sich aus der Kooperation mit Cloud Tech Gurus von deren Strategie-Know how und Marktzugang zu profitieren. Finanzielle Details der Vereinbarungen werden am Montag nicht vorgelegt.„Kooperationen sind eine wichtige Säule, um die Vermarktung ...