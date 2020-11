Tagesspiegel exklusiv Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen: Heftiger Streit zwischen Union und SPD Nachrichtenagentur: news aktuell | 23.11.2020, 18:45 | 50 | 0 | 0 23.11.2020, 18:45 |

Kabinett beschlossene Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen ab. "Das

Umwandlungsverbot kann so nicht stehen bleiben", sagte der rechtspolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, dem Tagesspiegel

(Dienstagausgabe). Dagegen kündigte der Rechtsexperte der

SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, erbitterten Widerstand gegen sämtliche

Lockerungsversuche aus der Union an.



Berlin (ots) - Zwischen Union und SPD zeichnet sich heftiger Streit über das vomKabinett beschlossene Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen ab. "DasUmwandlungsverbot kann so nicht stehen bleiben", sagte der rechtspolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, dem Tagesspiegel(Dienstagausgabe). Dagegen kündigte der Rechtsexperte derSPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, erbitterten Widerstand gegen sämtlicheLockerungsversuche aus der Union an.

