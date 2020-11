Havn Life Sciences gibt die Warrantausübung in der Höhe von 5.46 Million bekannt

24. November 2020, Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FSE : 5NP) (das "Unternehmen" oder "Havn Life") freut sich bekannt zu geben, dass 10.927.856 Stammaktien-Warrants ("Warrants") ausgeübt wurden ("Ausübung"), was zu einem Erlös für das Unternehmen in Höhe von $5,46 Millionen geführt hat. Die Warrants waren ursprünglich vom Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben worden, die am 5. Juni 2020 abgeschlossen wurde und einer beschleunigten Ausübungsfrist unterlag, da der Aktienpreis des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen über $ 0,75 lag.