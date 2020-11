Die Hoffnungen auf einen Green-Deal mit der neuen Regierung der USA beflügelt derzeit die gesamte Wasserstoffbranche. Der weltweit größte Brennstoffzellenhersteller FuelCell geht dabei regelrecht durch die Decke. Nach einem Plus von über 50 Prozent gestern, kann die Aktie heute noch einen drauf legen!

Derzeit verzeichnet FuelCell ein Plus von rund fünf Prozent und überspringt damit erstmals die 9-Dollar-Marke. Damit notiert die Aktie derzeit so hoch wie noch nie zuvor in der gesamten Kurshistorie. Allein für den November errechnet sich ein Gewinn von absolut unglaublichen 347 Prozent.

