Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Leicht im Plus erwartet Mit moderaten Gewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eröffnen. Eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Mittwoch signalisiert der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von rund 0,2 Prozent auf 13 317 Punkte. …