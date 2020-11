CVS Health (früher CVS Caremark) war (und ist) über Jahre die größte Apotheken und Drogeriekette der USA.

Ein solides Geschäft in einem allerdings zunehmend saturierten Markt. Entsprechend entwickelte sich CVS bis etwa 2015 zu einer typischen Valueaktie mit vergleichsweise geringem Wachstumspotential aber soliden Ausschüttungsquoten sowie einem kontinuierlichen Aktienrückkaufprogramm. Der Wert der Aktie stieg von 2010 auf 2015 um über 300 Prozent und erreichte ein all-time high bei 113 Dollar im Sommer 2015. Der zugrundeliegende Gewinn stieg in dieser Zeit aber lediglich von 2,50 Dollar pro Aktie auf 4,62 Dollar pro Aktie entsprechend erhöhte sich das KGV von gut 13 bis auf fast 25.

Eine solche KGV Ausweitung passte nicht zu den zugrundliegenden Wachstumskräften des Kernmarktes von CVS. Interessanterweise entschied sich das Management von CVS ab 2015 mit der Aquisition von Omnicare und dem „Klinikgeschäft“ von Target Corporations den Weg des traditionellen Apotheken und Drogerieanbieters zu verlassen und sich angesichts zunehmender Onlinekonkurrenz und fallender Margen zu einem umfassenden Gesundheitsdienstleister zu entwickeln. Abgeschlossen wurde dieser Weg im Jahr 2018 mit der Übernahme des US-Krankenversicherungsanbieters Aetna für den diskutablen Preis von 69 Millarden US-Dollar, der vielfach als deutlich zu hoch angesehen wurde. Bedingt durch diese Übernahmen stieg der Schuldenstand des Unternehmens deutlich an, was zu Abwertungen bei den Kreditratings und entsprechend steigenden Finanzierungskosten führte.

Die folgenden drei Jahre hat das Unternehmen nunmehr darauf verwendet, dass Konzept eines umfassenden Gesundheitsdienstleister zu konsolidieren und auszubauen. Heute genießen sie als Kunde im CVS Universum eine unserer Einschätzung nach einzigartige Rund-um Versorgung. Begonnen mit ihrer eigenen Krankenversicherung, in Verbindung mit fast 15000 stationären Apotheken und Drogerien in denen sie benötigte Medikamente (aber auch Lifestyle-Produkte) sofort mittels fachgerechter Beratung erhalten. Hinzukommt das einzigartige Konzept der sogenannten „Minute Clinics“ an mittlerweile fast 1200 Standorten in CVS Apotheken oder Target Märkten. Hier finden sie qualifizierte Krankenpfleger, die Impfungen vornehmen können, die Diabetes Patienten untersuchen können sowie weitere medizinische Test etwa auf Geschlechtskrankheiten oder ihres Fitnesszustandes vornehmen können und aktuell etwa auch COVID 19 Schnelltests durchführen.