Pasinex meldet Verlängerung des Optionsabkommens für Projekt in Nevada

Mit diesem Übereinkommen wurde die Frist zur Erfüllung der Bedingungen für den Erwerb einer anfänglichen Beteiligung von 51 % am Projekt Gunman bis zum 31. Dezember 2022 verlängert; die Frist zur Erfüllung der Bedingungen für den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 29 % am Projekt Gunman wurde bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

Als aufschiebende Bedingungen für die Wirksamkeit des Abkommens - und als verbindliche und unbedingte wesentliche Verpflichtung - muss Pasinex bis spätestens 31. Dezember 2021 qualifizierte Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 200.000,00 US-Dollar tätigen. Darüber hinaus wird der Name des Projekts in Projekt Gunman geändert und Pasinex muss Cypress bis spätestens 10. Dezember 2020 15.000 US-Dollar zahlen.

Nähere Informationen zur ursprünglichen Transaktion finden Sie in der Pressemeldung vom 7. Dezember 2017.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, das 50 Prozent der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu besitzt und im Rahmen eines Direktversandprogramms von seinem Minenstandort in der Türkei aus an Zinkhütten/-raffinerien verkauft. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

