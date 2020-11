Experten-Podium diskutiert: Wie wirkt sich "Fridays for Future" auf das Asset Management aus? Gastautor: Simon Weiler | 27.11.2020, 04:58 | 29 | 0 | 0 27.11.2020, 04:58 | Wie können institutionelle Investoren zur Erreichung der Klimaschutz-Ziele beitragen? Als offizieller Medienpartner des Institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfels 2020 präsentiert Ihnen e-fundresearch.com im regelmäßigen Intervall ausgewählte Podiumsdiskussionen und Experten-Vorträge in voller Länge als jederzeit abrufbare Video-Aufzeichnung. Nach den bereits veröffentlichten Roundtable-Videos "ESG-Screenings und Offenlegungspflichten" und "Infrastruktur als Alternative für die Veranlagung: Jetzt erst recht?" dürfen wir Ihnen heute das Video der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zum Thema "Fridays for Future? Auswirkungen auf das Asset Management" zur Verfügung stellen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



