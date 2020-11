Das Nel ASA Spin-Off Everfuel feierte vor vier Wochen ein eher maues Börsendebüt. Die frisch platzierten Aktien kamen nicht so richtig in Schwung. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Und wie! Lag der Ausgabepreis von Everfuel-Aktien noch bei 22 norwegischen Kronen, hat sich der Kurs auf mittlerweile 60 NOK verteuert. Das spült auch bei Nel ASA ordentlich Geld in die Kassen.

Denn Nel ASA hält nach wie vor knapp 20 Prozent aller Everfuel-Aktien, sodass sich Kurssteigerungen unmittelbar auf die Liquiditätsreserven von Nel ASA auswirken. Entsprechend positiv zeigt sich der Nel ASA Aktienkurs. So kann Nel ASA nach mehreren vergeblichen Anläufen nun endlich den bisherigen Höchststand von 2,20 Euro überbieten und 2,27 Euro ein neues Allzeithoch markieren.

Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Fazit: Bei Nel ASA passt derzeit Vieles zusammen.