Aus Großbritannien kommen gute Nachrichten für BioNTech und Pfizer: Die Behörden des Landes könnten dem COVID-19 Impfstoff BNT162 der beiden Unternehmen schon in der kommenden Woche die Notfallzulassung geben. „Die Freigabe sei bereits Anfang nächster Woche möglich, so eine mit der Situation vertraute Person”, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zuvor hatte schon die Financial Times gemeldet, dass die ersten ...