Big News bei Hannan Metals! Jogmec und Hannan Metals arbeiten in Ecuador zusammen. Hammernews! Japanische JOGMEC steigt mit bis zu 35 Mio. USD in die Exploration bei Hannan Metals mit ein. Volltreffer. So darf es weitergehen.