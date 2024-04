Neuer Swiss Resource Capital Edelmetallreport jetzt kostenlos verfügbar!

Beim Folgenden handelt es sich um einen Auszug aus dem aktuellen Swiss Resource Capital Edelmetallreport, welcher hier kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Gold schaffte 2024 etwas, was zuletzt nur KI-Werte und Bitcoin zu verzeichnen hatten: Es erreichte einen neuen Rekordwert um 2.300 US$ je Unze, der vor einem Jahr noch völlig undenkbar war. Trotz aller Kriege, Krisen und Katastrophen, zu Zeiten derer Gold über Jahrtausende als DAS Aufbewahrungsmittel für schlechte Zeiten galt und weiterhin gilt, belasteten die hohen Zinsen der weltweiten Zentralbanken die Entwicklung des Goldpreises. Gold ist nun mal ein Metall, das keinerlei Zinsen abwirft und warum in Gold investieren, wenn man auf dem Tages- oder Festgeldkonto 4% Zinsen oder mehr bekommt? Dabei waren es paradoxerweise gerade die Zentralbanken selbst, die Gold kauften, als ob es kein Morgen gäbe und den Goldpreis locker über die magische Marke von 2.000 US$ je Feinunze hievten und einen großen Anteil daran hatten, dass der Goldpreis weiterhin auf hohem Niveau agiert. Dabei zeigte sich ein Trend, der schon seit mehr als zehn Jahren zu beobachten ist und sich zuletzt nochmals verstärkte: Der Transfer großer Mengen an physischem Gold von West nach Ost, sprich aus „westlichen“ Ländern, allen voran aus Nordamerika und Europa, hin zu „östlichen“ Ländern, sprich in den arabisch geprägten Raum, vor allem aber nach Asien, und dort vor allem Richtung Indien und China. Dabei spielen nicht nur kulturelle Aspekte eine große Rolle, sondern allen voran eine gewisse Ent-Dollarisierung vieler Länder, die spätestens nach dem Ukraine-Krieg eine weitestgehende Entkoppelung ihrer Währungsreserven „vom Westen“ und dabei vor allem vom Dollar anstreben.

Dennoch steht das Beste für Gold erst noch bevor: Die zu erwartenden Zinssenkungen der weltweiten Zentralbanken, allen voran der Federal Reserve (FED) und der Europäischen Zentralbank (EZB), die angesichts weiterhin stark wachsender Schuldenberge und (vermeintlich) rückläufiger Inflationsraten, in Kürze dazu gezwungen sein werden, ihre Leitzinsen wieder auf ein weitaus niedrigeres Niveau zu senken. Schlecht(er) für Sparer und Anleihen-Investoren, besser für Gold! All dies wird die kleinen und großen Diktatoren weltweit nicht davon abhalten, weiterhin zu zündeln und ein geopolitisch spannungsgeladenes Umfeld zu erzeugen bzw. aufrecht zu erhalten und ebenso die Zentralbanken nicht davon abhalten, weiterhin massiv in physisches Gold zu investieren; ein massiver Nachfrageanstieg deutet sich an. Erst recht, wenn Privatanleger, die aktuell eher auf der Verkäuferseite stehen, merken, dass der Goldpreis weiter ansteigt und daher wieder auf den Zug mit aufspringen.

Bis dahin gilt es, sich rechtzeitig in entsprechenden Goldwerten zu positionieren, die einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis bieten.

Silber: Nachfrageexplosion trifft auf Angebotsdefizit und führt zu steigenden Preisen

Silber in physischer Form ist zwar auch ein Investmentvehikel, in erster Linie aber ein Metall, das zu mehr als der Hälfte der Nachfrage in der Industrie Anwendung findet - Tendenz stark ansteigend! Gleich mehrere unübertroffene Eigenschaften machen Silber zu einem begehrten Leitermaterial, weswegen die Nachfrage aus den Boom-Sektoren Elektromobilität, Photovoltaik und 5G-Übertragung zuletzt regelrecht explodierte und die Nachfrage auf ein Allzeithoch katapultierte. Zugleich stagnierte die Silberförderung und war zuletzt sogar rückläufig, was vor allem daran liegt, dass Silber hauptsächlich als Nebenprodukt aus Basismetallminen gewonnen wird und diese preismäßig schwächelten, weswegen einige Minen rückläufige Produktionszahlen vermeldeten. Dies führte in den vergangenen Jahren zu immer höheren Angebotsdefiziten, die 2022 und 2023 Rekordniveaus erreichten und auch 2024 sehr hoch sein werden. Dementsprechend ist beim Silber bereits ein anziehender Preis zu sehen, der alsbald ausbrechen dürfte. Zudem gilt Silber bereits in mehreren Ländern als „kritisches“ Metall, was zuletzt sogar führende nordamerikanische Silberproduzenten dazu brachte an den zuständigen Minister in Kanada einen Brandbrief zu senden, der darauf hinweist, dass ein bevorstehender Mangel an Silber zu Verwerfungen in der Wirtschaft führen wird.

Platin: Vorübergehende E-Auto-Delle und rückläufiges Recycling sorgen für Nachfrageschub bis zur Etablierung der Brennstoffzelle

Platin ist ein Industriemetall mit einem kleinen Nachfrageanteil aus der Schmuckindustrie und dem Investmentsektor. Das stellte Platin zuletzt vor ein Problem: Der nahezu ausschließliche Einsatz in Katalysatoren von Dieselverbrennern, deren Produktion in den vergangenen Jahren (stark) rückläufig war, ließ die Nachfrage nach Platin zurückgehen, was den Platinpreis stark belastete. Eine deutlich erkennbare Abschwächung der Nachfrage nach E-Fahrzeugen, ein zusätzlich rückläufiges Recycling, das dadurch zustande kam, dass viele (potenzielle) Käufer – vor allem Inflations-bedingt – ihren Neuwagenkauf aufschoben sowie eine rückläufige Platinförderung (Preis-bedingt, aber auch bedingt durch eine mangelnde Marktsättigung mit russischem Platin) führten dazu, dass sich zuletzt ein größeres Angebotsdefizit bildete. All diese Faktoren führten zu einer Stabilität des Platinpreises. Für einen nachhaltigen Preisschub bei Platin dürfte es noch eine Weile dauern. Denn Platin gilt aktuell als Katalysatormaterial Nummer 1 in Brennstoffzellen. Wenn man davon ausgeht, dass Elektroantriebe mit entsprechendem Akku nur eine Brückentechnologie hin zum Wasserstoffantrieb sind und sich entsprechende Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich weitaus besser eignen als reine E-Antriebe, so dürfte Platin in nicht allzu ferner Zukunft ein entsprechendes Comeback feiern. Die Platinförderung stockt und ist auf dem aktuellen Preisniveau schlichtweg zu teurer, sodass es bereits Anzeichen für eine Verknappung des Angebots gibt. Schlussendlich ist Platin zum aktuellen Preis natürlich auch für den Investmentsektor wieder attraktiv.

Palladium: Der Preiseinbruch führt zum Fördereinbruch, was sich in absehbarer Zeit ins Gegenteil verkehren wird

Palladium teilte zuletzt ein ähnliches Schicksal wie Platin – der Preis war rückläufig, er brach von einem Rekordniveau regelrecht ein. Wie Platin wird auch Palladium zum Großteil in Katalysatoren von Verbrennern eingesetzt, Palladium allerdings in Benzinfahrzeugen. Auch hier verschaffte eine Delle bei der Nachfrage nach teuren E-Fahrzeugen sowie ein Rückgang des Recyclings wegen weniger Rückläufern dem Palladiumpreis ein wenig Rückenwind und trug zumindest zu einer Stabilisierung des Preises bei. Auf der Angebotsseite ist die Förderung seit Jahren rückläufig. Auch hier spielen Russland und Südafrika eine entscheidende Rolle. Für die kommenden Jahre ist daher zumindest mit einer ausgeglichenen Angebots-Nachfrage-Situation zu rechnen, die bei weiter anhaltenden Konflikten mit Russland zumindest in westlichen Ländern schnell zu einem Angebotsdefizit von großem Ausmaß führen könnte.

Sowohl bei Platin als auch bei Palladium ist in den kommenden Jahren mit einem Angebotseinbruch zu rechnen, da speziell südafrikanische Minen ihre Förderung nicht in dem gewohnten Maße aufrechterhalten werden können – weder preislich noch technisch. Dabei dürften auch steigende Preise nicht zu einer spürbaren Veränderung beitragen.

Folgende Unternehmen werden im aktuellen Edelmetall-Report vorgestellt:

Calibre Mining ist eine kanadische Bergbau-Gesellschaft, die sich auf den Abbau von Goldvorkommen in Nord- und Mittelamerika spezialisiert hat. Dort verfolgt man jeweils eine „Hub-and-Spoke“-Strategie und fördert kostengünstig aus mehreren Minen. Das Unternehmen verfügt in Nicaragua aktuell über Überkapazitäten, was es Calibre Mining erlaubt, die Ausbeute in den kommenden Jahren stark zu erhöhen. Das Unternehmen vermeldet stetig steigende Rekord-Förderraten. So konnte man allein 2023 knapp 283.494 Unzen Gold fördern. Für das laufende Jahr 2024 peilt die Gesellschaft eine Förderung zwischen 275.000 und 300.000 Unzen Gold an. Neben einer hohen Ressourcenbasis besitzt die Gesellschaft ein ungleich höheres Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrresultate eindrucksvoll belegen.

Collective Mining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration von großflächigen Kupfer-Gold-Porphyr-Systemen und mit Porphyr verbundenen Brekzien- und Adersystemen im bergbaufreundlichen Departement Caldas in Kolumbien spezialisiert hat. Nachdem bereits vier bedeutende Basisentdeckungen gemacht wurden, versucht das Unternehmen aktuell diese Entdeckungen weiter auszubauen und gleichzeitig neue Ziele zu testen. Die Untersuchungsergebnisse der Bohrungen werden im Laufe des Jahres 2024 regelmäßig veröffentlicht. Das Managementteam um CEO Omar Ossma und Executive Chairman Ari Sussmann war in der Vergangenheit bereits verantwortlich für die Entdeckung, die Genehmigung und den Bau von Buriticá, der größten Goldmine in Kolumbien und schließlich für den Verkauf des Unternehmens an Zijin Mining für rund 2 Milliarden CA$. Das ehemalige Team von Continental Gold hat sich seitdem wieder zusammengefunden und Collective Mining gegründet. Das Unternehmen setzt dabei auf ein bewährtes Modell für die Zusammenarbeit mit allen Regierungsebenen und lokalen Gemeinschaften sowie mit allen Komponenten der Lieferkette und verfolgt einen prinzipienfesten Ansatz in Bezug auf Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung.

Eloro Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Bolivien, Peru und Quebec. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Metallen Silber und Zinn. Das Flaggschiffprojekt Iska Iska birgt ein hohes Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrungen und die kürzlich erschienene Ressourcenschätzung eindrucksvoll gezeigt haben. So konnte das Unternehmen in den letzten Monaten immer wieder hochkarätige Silberäquivalente über teilweise mehrere hundert Meter vermelden. Die erste eigene Ressourcenschätzung erbrachte ein Vorkommen von mehr als 1,15 Milliarden Unzen Silberäquivalent, wovon sich vermutlich bis zu 97% übertage abbauen lassen. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer ersten Wirtschaftlichkeitseinschätzung (PEA).

Endeavour Silver ist eine kanadische Silber-Gold-Bergbau-Gesellschaft und zugleich einer der größten Silber-Produzenten Mexikos. Das Unternehmen förderte 2023 aus seinen beiden mexikanischen Minenanlagen insgesamt rund 5,67 Millionen Unzen Silber sowie 37.858 Unzen Gold. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt aktuell auf dem Bau der nächsten und mit Abstand größten Mine namens „Terronera“, deren Konstruktion bereits weit fortgeschritten ist und die im vierten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden soll. Läuft Terronera einmal auf Hochtouren, dürfte das Unternehmen die bis zu 5,8 Millionen Unzen Silber und bis zu 38.000 Unzen Gold an Produktion, die man für das laufende Jahr 2024 anpeilt, komplett pulverisieren. Mit Pitarrilla (über 800 Millionen Unzen Silberäquivalent), Parral und weiteren Projekten, verfügt Endeavour Silver über eine einzigartige Pipeline an hochkarätigen Silbervorkommen.

First Majestic Silver ist ein kanadisches Silber-Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold aus seinen drei hochprofitablen Minen in Mexiko konzentriert. 2023 verzeichnete das Unternehmen eine Förderung von 26,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (einschließlich Gold-Nebenprodukten). Für das Gesamtjahr 2024 strebt First Majestic Silver zunächst eine konsolidierte Produktion zwischen 21,1 und 23,5 Millionen Unzen Silberäquivalent aus seinen Minen an und konzentriert sich parallel dazu auf die Entwicklung der temporär stillgelegten Jerritt Canyon Goldmine in Nevada und weiterer hochkarätiger Projekte. Der Dividendenzahler arbeitet dabei vor allem an einer Steigerung von Ausbeute und Effizienz und plant dabei einen Großteil seiner Förderung über die eigene Münzprägeanstalt First Mint zu verkaufen.

First Nordic Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf den Erwerb von Mineralgrundstücken mit außergewöhnlichem Explorationspotenzial in den produktivsten Goldproduktionsregionen Fennoskandiens konzentriert. Das Unternehmen entstand im März 2024 aus dem Zusammenschluss von Barsele Minerals und Gold Line Resources und besitzt derzeit ein aussichtsreiches Portfolio an fortgeschrittenen Goldexplorationsgrundstücken in Schweden und Finnland, einschließlich des Barsele-Projekts, des Oijärvi-Projekts, das die Lagerstätte Kylmäkangas im Oijärvi-Grünsteingürtel in Finnland umfasst und mehrerer weiterer hochkarätiger Projekte, die alle im Gold Line Mineral Belt in Schweden liegen. Das Unternehmen arbeitet dabei mit Agnico Eagle zusammen und besitzt mit EMX Royalty und Sprott zwei große Investoren.

Gold Royalty ist eine, auf Edelmetalle spezialisierte kanadische Royalty- und Streaming-Gesellschaft. Das diversifizierte Portfolio besteht aus mehr als 240 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden. Da vor allem im laufenden Jahr 2024 immer mehr (Groß-)Projekte in Produktion gebracht werden, an denen Gold Royalty entsprechende Royaltyrechte hält, ist mit einem starken Umsatzwachstum zu rechnen.

GoldMining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf aussichtsreiche Goldprojekte in Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens besteht darin, in Baisse-Phasen hochkarätige Projekte zu möglichst günstigen Konditionen aufzukaufen und in Hausse-Phasen möglichst hochpreisig wieder zu verkaufen beziehungsweise Entwicklungspartner dafür zu generieren. Ein großes Optionsgeschäft, die Abgabe des Almaden-Projekts an NevGold, konnte vor kurzem abgeschlossen werden. Dieses Geschäft kann insgesamt bis zu 16,5 Millionen CA$ einbringen, während man 2020 gerade einmal 1,15 Millionen CA$ dafür bezahlen musste. Zudem besitzt man enormes Aufwärtspotenzial durch ein von NevGold erhaltenes Aktienpaket. Weiterhin hält man ein Aktienpaket an U.S.GoldMining, einer Gesellschaft, die 2023 ausgegliedert und in die das US-Projekt Whistler eingebracht wurde sowie eine hohe Beteiligung an der Royalty-Gesellschaft Gold Royalty. Und man besitzt ein Uran-Projekt, welches bei den aktuell hohen Uran-Preisen nun rasch weiterentwickelt werden soll.

MAG Silver ist eine kanadische Silber-Bergbaugesellschaft und konnte jüngst ihr Juanicipio Projekt zusammen mit dem Partner Fresnillo in Produktion bringen. 2023 befand sich die Mine weiterhin in der Ramp-Up-Phase und konnte bereits insgesamt 16,8 Millionen Unzen Silber, 36.732 Unzen Gold, 28,353 Millionen Pfund Blei und 44,754 Millionen Pfund Zink zu Tage fördern. Die Förderkosten liegen nach früheren Schätzungen bei lediglich 5 US$ je Silberunze. Weitere Projekte sorgen für eine stetige Pipeline an guten Nachrichten.

Sierra Madre Gold & Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Gold-Vorkommen in Mexiko fokussiert. Dort konnte man sich mehrere sehr aussichtsreiche Projekte mit einer hohen, historischen Ressource sichern. Erste Bohrresultate deuten auf hochkarätige Lagerstätten hin. Zudem sicherte man sich 2023 eine etablierte Silbermine inklusive moderner und startbereiter Förderanlage von First Majestic Silver. Aktuell arbeitet das Unternehmen fieberhaft daran, diese wieder in Betrieb zu bringen. Eine erste eigene Ressourcenschätzung zeigte ein riesiges Potenzial für eine der größten Silberressourcen Mexikos.

U.S. GoldMining Inc . ist ein Explorations- und Minenerschließungs-Unternehmen, das sich auf die Erschließung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska, USA, konzentriert. Dazu schloss die Gesellschaft im April 2023 einen Börsengang ab, notierte an der Nasdaq und nahm 20 Millionen US$ auf, die für Explorations- und Bergbaustudien des Whistler-Projekts verwendet werden. U.S. GoldMining wird von einem erfahrenen Team und Board of Directors geleitet, welches stetig neue Volltreffer vermelden kann.

