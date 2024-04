Tolle Möglichkeiten durch bevorstehende Machbarkeitsstudie! Hohes Interesse!

Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr in der ersten Märzwoche strömen Investoren, Analysten, Führungskräfte aus dem Bergbau, Schürfer, Geologen, Regierungsbeamte und Studenten aus 135 Ländern in das Metro Toronto Convention Centre in Kanada, um an der weltweit größten Bergbaukonferenz teilzunehmen.

Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) ist die weltweit wichtigste Veranstaltung im Bereich Mineralexploration und Bergbau, auf der vier Tage lang rund um die Uhr Kontakte geknüpft werden können und an der das Who is Who der Bergbaubranche teilnimmt.

Staatliche Unterstützung aus den USA

Anfang März 2024 kündigte das US-Energieministerium ein Rekorddarlehen in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar an, um die größten bekannten Lithiumreserven in Nordamerika zu erschließen. Das Darlehen ist ein wichtiger Schritt in dem Bemühen der US-Regierung, die Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit dem für die Herstellung von Batterien verwendeten Metall zu verringern.

Quelle: Century Lithium

Nächster Darlehensnehmer könnte Century Lithium sein! Ebenfalls in den USA beheimatet steht das Unternehmen vor wichtigen Schritten was die Zukunft betrifft. Daraus könnte sich was ganz großes entwickeln!

Direkter Nachbar von Albemarle als heißer Übernahmekandidat

Century Lithium (WKN: A3D6HZ) springt erfolgreich von Level zu Level! Sehr beeindruckend, wie das Management dieses Lithiumunternehmen im Eiltempo voranbringt. Neben den ganzen Weiterentwicklungen darf man ein weiteres Plus nicht aus den Augen verlieren. Als direkter Nachbar von Albemarle in den USA könnte man schon bald als Kooperations- oder Übernahmekandidat Nummer 1 gelten.

Quelle: Century Lithium

Dass bei Albemarle der Hunger nach neuen Lithiumvorkommen ungebrochen zu sein scheint durch die vergangenen strategischen Investments bereits bewiesen.

Somit könnte auch bald schon Century Lithium an der Reihe sein und sein Tafelsilber vergolden lassen.

Century Lithium: Machbarkeitsstudie als Gamechanger

Interview mit VP Investor Relations Spiros Cacos auf der PDAC 2024 in Toronto:

Fazit:

Century Lithium (WKN: A3D6HZ) entwickelt das Clayton Valley Lithium Projekt in Nevada, das zu den größten Lithiumvorkommen in den USA zählt. Die Machbarkeitsstudie für das Projekt soll in etwa 4 Wochen veröffentlicht werden, was laut Spiros Cacos "viele Türen öffnen wird".

Unter anderem sucht das Unternehmen nach einem strategischen Partner für das Projekt und wird in den USA staatliche Beihilfen beantragen, da Lithium ein kritisches Metall ist und dort abgebaut wird. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Pilotanlage, in der sehr reines Lithium gewonnen wird und die sicherlich hochgradig skalierbar ist.

Der Aktienkurs hat sich nach längerer Schwäche deutlich erholt und steigt weiter an. Century Lithium ist auf dem Vormarsch! Das beweist auch das gestiegene Anlegerinteresse!

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!