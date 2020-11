EQS-Adhoc HigHighlight Event and Entertainment AG plant Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung mit einem Emissionserlös von CHF 5.4 Mio. Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 30.11.2020, 20:00 | 66 | 0 | 0 30.11.2020, 20:00 | EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Highlight Event and Entertainment AG plant Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung mit einem Emissionserlös von CHF 5.4 Mio.



Highlight Event and Entertainment AG plant Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung mit einem Emissionserlös von CHF 5.4 Mio.

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 200'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.3% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Ein externer Investor hat sich verpflichtet, die neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von CHF 27 in bar je Aktie zu zeichnen.

Der Emissionserlös von brutto CHF 5.4 Mio. aus Kapitalerhöhung trägt zur Deckung des kurz- bis mittelfristigen Cash-Bedarfs bei. Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
ISIN: CH0003583256

