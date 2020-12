MustGrow erzielt 100%ige Kontrolle bei Tests im Hinblick auf die Bananenkrankheit in Kolumbien

- Ausrufung des nationalen Notstands in Kolumbien im Jahr 2019

- Fusarium-Welke TR4 ist existenzielle Bedrohung für die globale 25 Mrd. USD schwere Bananenindustrie

Saskatoon (Saskatchewan, Kanada), 1. Dezember 2020 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, FWB: 0C0) („MustGrow“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Ergebnisse der Labortests in Kolumbien hinsichtlich der auf Senf basierenden organischen Biopestizid-Formulierung gegen die Krankheit Fusarium-Welke TR4 („Fusarium-Welke TR4“) bekannt zu geben - einen verheerenden Krankheitserreger, der die globale Bananenindustrie im Wert von 25 Milliarden Dollar existenziell bedroht und früher als Panamakrankheit bezeichnet wurde.

Die Tests und Berichterstattung wurden über das unabhängige Labor CyberAgrot SAS in Kolumbien unter Anwendung der offiziellen Protokolle des Instituto Colombiano Agropecuario (das „ICA“) durchgeführt.

Bei der endgültigen Kontrolle der Fusarium-Welke TR4 hat MustGrow eine einzigartige Leistung vollbracht - eine Leistung, von der MustGrow überzeugt ist, dass sie noch keinem anderen Team in der Agrarwissenschaft gelungen ist. Diese Laborarbeit wird als Basis für weitergehende Tests dienen, mit denen die Registrierung in Kolumbien und anderen führenden bananenproduzierenden Ländern erreicht werden soll.

Studienergebnisse von CyberAgrot:

Unter Anwendung der offiziellen ICA-Protokolle ergaben alle Plattenproben, die mit dem natürlichen organischen Bio-Pestizid von MustGrow behandelt wurden, eine 100-prozentige Kontrolle der Fusarium-Welke TR4. Es wurden fünf verschiedene Anwendungsmengen getestet, die jeweils eine 100-prozentige Krankheitskontrolle ergaben. Im Vergleich dazu zeigten Kontrollproben (ohne die Technologie von MustGrow), dass die Fusarium-Welke TR4 nach wie vor lebendig und wachsend war. Alle Daten wurden nach einem Zeitraum von fünf Tagen ausgewertet.

Weitere Tests werden zeigen, ob die patentierte Biopestizid-Technologie von MustGrow die Fusarium-Welke TR4 in Gewächshäusern und auf Feldern kontrollieren kann. Die Fusarium-Welke TR4 ist die verheerendste Bananenkrankheit und betrifft insbesondere die Cavendish-Banane, die die Hälfte aller weltweit produzierten Bananen ausmacht. Zurzeit gibt es keine wirksame Behandlung für infizierte Bananenplantagen, wobei die Krankheit jahrzehntelang im Boden lebensfähig bleibt und Ertragsverluste von 100 Prozent verursachen kann.

Der Branchenexperte und General Manager von CyberAgrot, Alexander Chajin Robles, sagte: „Das Team von CyberAgrot ist mit den jüngsten Laborergebnissen des aus der Senfpflanze gewonnenen Produkts von MustGrow sehr zufrieden. Diese Arbeit bringt MustGrow näher an unser gemeinsames Ziel heran, die Panamakrankheit zu bekämpfen, die die Bananenindustrie in Kolumbien und weltweit verwüstet hat. Die Auslöschung der Krankheit ist für die kolumbianische Regierung eine nationale Priorität, da sie inzwischen in vielen Regionen Kolumbiens große Flächen befällt. Das Produkt von MustGrow hat eine 100-prozentige Kontrolle der Fusarium-Welke TR4 erreicht und wir freuen uns darauf, nun mit Feldversuchen zu beginnen. Im Fall von weiteren Erfolgen werden wir die Gespräche mit der kolumbianischen Landwirtschaftsaufsichtsbehörde sowie mit der kolumbianischen Bananenvereinigung vorantreiben und die Markteinführung des MustGrow-Produktes als einzige zu 100 Prozent biologische Lösung für eine wachsende Krise beschleunigen. Das ist eine äußerst aufregende Möglichkeit.“

Die Ausbreitung der Fusarium-Welke TR4 in den südamerikanischen Bananenplantagen hat Kolumbien Berichten zufolge dazu veranlasst, den nationalen Notstand auszurufen und besondere Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, einschließlich der präventiven Ausrottung von 168 Hektar an infizierten Nutzpflanzen. Es folgte eine Flut von Medienberichten, die von einem Wettlauf um die Rettung der Bananen vor dem Aussterben berichteten, nachdem die Krankheit eine Spur von verbrannten Bananenplantagen hinterlassen hatte.

Über MustGrow

MustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, konzentriert.

MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus von Senfkörnern, um die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.

Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Biopestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Format namens TerraMG entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.

Das Unternehmen verfügt über 37 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.

FÜR DAS BOARD

„Corey Giasson“

Director & CEO

Tel: +1-306-668-2652

info@mustgrow.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MustGrow beeinflussen können.

Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen am Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „erwartungsgemäß“, „Budget“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „rechnet mit“ bzw. „rechnet nicht mit“, „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Handlungen oder Ergebnisse „eintreten“ oder „erzielt werden“ „können“, „könnten“, „würden“, oder „dürften“.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von MustGrow wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen für - oder Auswirkungen auf - MustGrow haben werden.

Diese Risiken sind im Prospekt von MustGrow und anderen regelmäßig von MustGrow bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) im Detail beschrieben. Die Leser werden wegen genauerer Informationen über MustGrow, die den darin angegebenen Einschränkungen, Annahmen und Anmerkungen unterliegen, auf diese Unterlagen verwiesen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

2020 MustGrow Biologics Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

