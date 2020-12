Lineage Logistics steigt mit der Übernahme von Pago Sp. z o.o. in den polnischen Kühllager-Markt ein.

The acquisition of Pago Sp. z o.o. marks Lineage's entrance into the Polish market and adds six exceptional assets to Lineage’s global network of temperature-controlled facilities. (Photo: Business Wire).

„Wir freuen uns über den Einstieg in Polen mit der Übernahme von Pago. Pago ist bekannt für seine engagierten Teammitglieder, das modernste Netzwerk in seinem Markt und eine unternehmerische Kultur mit Wurzeln als Familienunternehmen – genau wie so viele der Organisationen, die wir als Teil unserer „One Lineage“-Familie aufgenommen haben“, sagte Mike McClendon, Präsident für International Operations & EVP für Network Optimization bei Lineage. „Die Übernahme erweitert außerdem die Präsenz von Lineage in einem für unsere Kunden immer wichtiger werdenden Markt und in einer Region, in der wir Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung und zur Implementierung neuer, innovativer Kundenlösungen sehen.“

Das vereinte Unternehmen wird über eine temperaturgeregelte Kapazität von über 1,9 Milliarden Kubikfuß in mehr als 330 Anlagen in 15 Ländern verfügen, mit einer globalen Präsenz, die sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland erstreckt.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem derzeitigen Führungsteam von Pago, das die Organisation seit 2006 auf der Grundlage eines Ethos von Zuverlässigkeit, Qualität und Engagement für den Kunden leitet und sie zum größten und modernsten Kühlhausunternehmen in Polen ausbaut“, sagte Adam Forste, Co-Executive Chairman bei Lineage und Mitbegründer und Managing Partner von Bay Grove. „Die Pago-Führungskräfte Adam, Patryk und Maciej Gościniak werden das Geschäft weiterführen und Lineage helfen, das weitere Wachstum in dieser wichtigen und strategischen Region voranzutreiben. Wir möchten Tönnies für ihre Bemühungen zur Unterstützung dieser Transaktion danken.“