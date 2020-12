02.12.2020 / 16:00

Wirksamkeitsdaten von Adrenomeds Phase II-Studie AdrenOSS-2 mit Adrecizumab (HAM8101) bei septischem Schock auf dem Jahreskongress der DIVI präsentiert

- Behandlung von septischem Schock mit Adrecizumab führte zu einer signifikanten und anhaltenden Verringerung der Sterblichkeit, insbesondere bei frühem Behandlungsstart



- Produktkandidat Adrecizumab für die personalisierte Behandlung von septischem Schock adressiert Barrierefunktionsstörung der Blutgefäße, eine entscheidende Pathophysiologie dieser dynamischen Erkrankung

Hennigsdorf/Berlin (Deutschland), 2. Dezember 2020 - Die Adrenomed AG, ein Unternehmen fokussiert auf die Integrität und Barrierefunktion der Blutgefäße (vascular integrity), gab heute bekannt, dass Post-hoc-Analysedaten ihrer AdrenOSS-2 Studie auf dem Jahreskongress der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin), 2. bis 4. Dezember 2020, präsentiert wurden. Die Biomarker-gesteuerte klinische Phase-II-Studie untersuchte Adrecizumab (HAM8101) in 301 Patienten mit septischem Schock und

Barrierefunktionsstörung der Blutgefäße.



"Sepsis ist ein multifaktorielles klinisches Syndrom mit einem hochdynamischen Krankheitsverlauf und weist daher sehr unterschiedliche Voraussetzungen für das Ansprechen einer Behandlung auf," erklärte Prof. Dr. Tobias Schürholz, Leiter der perioperativen Intensivtherapie am Universitätsklinikum Rostock. "In der Analyse wurden Patienten mit septischem Schock anhand von Biomarkern und Behandlungscharakteristika nach ihrer individuellen Krankheitsdynamik unterteilt und die Patienten ermittelt, die am meisten von einer Behandlung mit Adrecizumab profitierten."