WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX ging mit plus 0,08 Prozent bei 2607,60 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,05 Prozent auf 1.327,31 Punkte.

Kurz vor Handelsschluss in Europa hatten die US-Börsen ihre Verluste nach schwachen Arbeitsmarktdaten teilweise wieder aufgeholt und auch diesseits des Atlantiks die Börsenbarometer etwas gestützt. Eine wichtige Rolle spielten zur Wochenmitte europaweit überdies Wechselkurse, die in London für starke Zuwächse und in Deutschland für Verkaufsdruck sorgten.