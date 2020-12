Berlin (ots) - ITB Berlin veröffentlicht aktuelle Umfrage-Ergebnisse der zweiten

COVID-19 Studie von IPK International - Deutsche waren mit ihren Auslandsreisen

trotz Corona sehr zufrieden - Die Bereitschaft, in den nächsten zwölf Monaten

ins Ausland zu reisen, ist weiter angestiegen - Reisesicherheit bleibt nach wie

vor ein zentrales Thema



Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat IPK International unter Beteiligung

der ITB Berlin eine Sondererhebung zum internationalen Reiseverhalten in Zeiten

der Corona-Pandemie durchgeführt. Im Hinblick auf den deutschen Markt kommt es

zu interessanten Ergebnissen: Demnach sind die Deutschen in den Sommermonaten

überdurchschnittlich oft ins Ausland gereist. Die dabei gemachten Erfahrungen

waren deutlich besser als erwartet. Sowohl Reiseziele als auch touristische

Angebote konnten ihr Sicherheitsimage in den letzten vier Monaten verbessern.









Rund ein Drittel der befragten Deutschen hat in den Sommermonaten Juni bis

August trotz Corona eine Auslandsreise unternommen. Damit liegen die Deutschen

deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 22 Prozent sowie dem weltweiten

Durchschnitt von 19 Prozent. Rund 60 Prozent reisten in ein Nachbarland,

demzufolge war auch der PKW das mit Abstand beliebteste Transportmittel mit 63

Prozent - gefolgt vom Flugzeug mit 25 Prozent und der Bahn mit 12 Prozent.



Hohe Zufriedenheit mit Auslandsreisen



Gefragt nach ihrer Erfahrung, wie es ist in Zeiten von Corona ins Ausland zu

reisen, sagten 66 Prozent der Deutschen, dass dies "besser als erwartet" war.



Weitere 27 Prozent fanden ihre Reise "wie erwartet" und nur sieben Prozent waren

mit ihrer Reise unter Corona-Bedingungen weniger zufrieden. Positive

Reiseerfahrungen trotz Corona machten nicht nur die Deutschen, sondern die

europäischen Auslandsreisenden insgesamt. Die Reisezufriedenheit unter

asiatischen und amerikanischen Reisenden fiel etwas geringer aus.



In der Pandemie billiger zu reisen ist keine Option



Die Pandemie führte in den letzten Monaten auch unter den deutschen

Auslandsreisenden zu gewissen Veränderungen beim Reiseverhalten - sei es im

Hinblick auf die Wahl des Verkehrsmittels, der Unterkunft oder der Urlaubsart.

Interessant ist, dass der Aspekt, in "Corona-Zeiten billiger zu reisen", für die

große Mehrheit der Befragten keine Option darstellt. Das verdeutlicht, die

Pandemie hat bis jetzt zumindest keinen negativen Einfluss auf das Reisebudget.



Anstieg der Reiseabsichten für die nächsten zwölf Monate



Die Absicht der Deutschen, in den nächsten zwölf Monaten ins Ausland zu reisen, Seite 2 ► Seite 1 von 5



Deutsche reisten überdurchschnittlich häufig ins AuslandRund ein Drittel der befragten Deutschen hat in den Sommermonaten Juni bisAugust trotz Corona eine Auslandsreise unternommen. Damit liegen die Deutschendeutlich über dem europäischen Durchschnitt von 22 Prozent sowie dem weltweitenDurchschnitt von 19 Prozent. Rund 60 Prozent reisten in ein Nachbarland,demzufolge war auch der PKW das mit Abstand beliebteste Transportmittel mit 63Prozent - gefolgt vom Flugzeug mit 25 Prozent und der Bahn mit 12 Prozent.Hohe Zufriedenheit mit AuslandsreisenGefragt nach ihrer Erfahrung, wie es ist in Zeiten von Corona ins Ausland zureisen, sagten 66 Prozent der Deutschen, dass dies "besser als erwartet" war.Weitere 27 Prozent fanden ihre Reise "wie erwartet" und nur sieben Prozent warenmit ihrer Reise unter Corona-Bedingungen weniger zufrieden. PositiveReiseerfahrungen trotz Corona machten nicht nur die Deutschen, sondern dieeuropäischen Auslandsreisenden insgesamt. Die Reisezufriedenheit unterasiatischen und amerikanischen Reisenden fiel etwas geringer aus.In der Pandemie billiger zu reisen ist keine OptionDie Pandemie führte in den letzten Monaten auch unter den deutschenAuslandsreisenden zu gewissen Veränderungen beim Reiseverhalten - sei es imHinblick auf die Wahl des Verkehrsmittels, der Unterkunft oder der Urlaubsart.Interessant ist, dass der Aspekt, in "Corona-Zeiten billiger zu reisen", für diegroße Mehrheit der Befragten keine Option darstellt. Das verdeutlicht, diePandemie hat bis jetzt zumindest keinen negativen Einfluss auf das Reisebudget.Anstieg der Reiseabsichten für die nächsten zwölf MonateDie Absicht der Deutschen, in den nächsten zwölf Monaten ins Ausland zu reisen,