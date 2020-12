Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Robert Habeck beklagt: In der CDU macht jeder was er will Die CDU wird von vielen Seiten gern und oft kritisiert; für die einen ist sie zu rechts, für die anderen zu links, für die einen zu neoliberal für die anderen zu sozialistisch. Aber eine Kritik hat man in der „Partei der Mitte“, wie man sich …