Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt AIXTRON den heutigen Handelstag. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere für 12,89 EUR den Besitzer. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 12,57 EUR. Die Spannung bei AIXTRON ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die bei AIXTRON eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wer von AIXTRON ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

