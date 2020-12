Moody’s Analytics von Best AI Technology Initiative für QUIQspread ausgezeichnet

Moody's Analytics hat bei den American Financial Technology Awards 2020 die Auszeichnung für die beste KI-Technologie-Initiative erhalten. Wir haben diese Auszeichnung für unsere QUIQspread Lösung, die Finanzinstituten dabei unterstützt, die Verbreitung von Finanzberichten zu automatisieren.

Jede Bank hat ihre eigenen, besonderen Kreditvergabekriterien. Aber alle Banken setzen im Rahmen des Überprüfungsprozesses für die Kreditvergabe bei der Sammlung und Standardisierung der Finanzausweise des Kreditempfängers an – ein Prozess, der als Financial Spreading bekannt ist. Das Tool QUIQspread – weltweit verfügbar und als Software-as-a-Service-Lösung skalierbar – nutzt eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um den Prozess des Financial Spreading effizienter, genauer, konsistenter und nachvollziehbarer zu gestalten.

Die Expertise von Moody's Analytics im Bereich des Financial Spreading sowie umfangreiche Datenressourcen bilden die Grundlage für dieses Tool. Die QUIQspread-Lösung wird mithilfe der Finanzen von mehr als 22 Millionen Privatunternehmen trainiert. Die Fähigkeiten der Lösung im Hinblick auf maschinelles Lernen haben zur Folge, dass umso mehr Financial Spreads durchgeführt werden, umso intelligenter wird die Lösung und umso weniger Zeit und Ressourcen sind damit erforderlich und umso bessere Entscheidungen werden möglich.

„Die Pandemie hat den Unternehmen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ihre personellen und finanziellen Ressourcen effizient zu verwalten. Die Kosten- und Zeiteinsparungen, die durch das Tool QUIQspread-Tool erzielt werden, das auf KI- und Technologien des maschinellen Lernens zurückgreift, sind wegweisend“, so Eric Grandeo, Senior Director bei Moody's Analytics. „Es ist uns eine Ehre, mit dieser Auszeichnung bedacht zu werden, die ein Beleg für den außergewöhnlichen Mehrwert ist, den wir für die Aktivitäten unserer Kunden erzielen.“

Die QUIQspread-Lösung wurde zudem im Rahmen der 2020 AI Breakthrough Awards als Best Decision Management Solution und bei den 2019 Artificial Intelligence Awards als Best Financial Services AI Solution ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen tragen zur wachsenden Branchenanerkennung von Moody's Analytics bei.

Erfahren Sie mehr über die American Financial Technology Awards, bei denen Moody's Analytics auch als Best Middle-Office-Initiative ausgezeichnet wurde.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics stellt Finanzdaten- und informationen sowie Analyse-Tools bereit, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierten Risikokompetenzen, unsere umfangreichen Informationsressourcen und innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf sich verändernden Märkten sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und für passgenaue Kundenerfahrungen sorgen. Bei Tausenden Unternehmen und Organisationen rund um den Globus schaffen wir Vertrauen durch unseren Einsatz für hervorragende Leistungen, unsere offene Herangehensweise und unseren Fokus auf die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder treten Sie mit uns in Kontakt auf Twitter und LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005458/de/