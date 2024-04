06:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Deutschland: Nagarro, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:00 Uhr, Deutschland: Verbundnetz Gas AG Leipzig (VNG), Bilanz-Pk, Leipzig 10:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Hauptversammlung 10:30 Uhr, Schweiz: Endress+Hauser, Bilanz-Pk, Reinach 11:30 Uhr, Deutschland: Henkell Freixenet Gruppe, Jahres-Pk, Wiesbaden 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung 17:45 Uhr, Frankreich: LVMH, Q1-Umsatz

Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Konjunkturdaten

04:00 Uhr, China: BIP Q1/24

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 3/24

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenquote 2/24

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 2/24

11:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 2/24

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/24

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 3/24

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung3/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.04.2024 Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA FOMC Mitglied Daly Rede 02:00 USA IWF Treffen 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Veränderung der Beschäftigung 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 15:00 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:30 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 18:30 EUR EZB-Mitglied Villeroy spricht 18:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 19:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 19:15 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 19:15 USA Fed Powell Rede 22:00 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Zentralredaktion aus Berlin