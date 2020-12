Bombardier erhält von den VBZ in der Schweiz den Zuschlag für 40 weitere FLEXITY-Trams in Zürich Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.12.2020, 13:25 | 66 | 0 | 0 11.12.2020, 13:25 | Der Vertrag erhöht die Zahl der bestellten FLEXITY-Trams in Zürich auf 110



Die FLEXITY Zürich Trams gewannen in diesem Jahr den begehrten Red Dot Design Award aufgrund einer gelungenen Mischung aus Retro-Elementen, die eine direkte Verbindung zur Stadt schaffen, einem freundlichen Innendesign und modernster Technologie BERLIN, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Link: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a20f20-fc7b-475c ... Der weltweit führende Mobilitätsanbieter Bombardier Transportation und die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben einen Vertrag über 40 zusätzliche BOMBARDIER FLEXITY Niederflur-Trams für Zürich unterzeichnet. Dies ist ein Teil einer Option aus dem Vertrag, den Bombardier von den VBZ im März 2017 für 70 FLEXITY-Trams mit einer Option auf weitere 70 erhalten hat. Die heutige Option für 40 weitere Trams hat einen Wert von rund 172 Millionen Schweizer Franken (160 Millionen Euro, 194 Millionen US-Dollar), exkl. Mehrwertsteuer. «Ich freue mich sehr, dass wir nun 40 zusätzliche FLEXITY-Trams bestellen können, da der öffentliche Verkehr mit dem Bevölkerungswachstum und neuen Angeboten in Zürich weiter wachsen wird. Mehr als 50 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher besitzen kein Auto. Damit dieser Anteil so hoch bleibt, muss das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden attraktiv sein. Dazu trägt das neue FLEXITY-Tram wesentlich bei», sagte Dr. Guido Schoch, Direktor der VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich). "Die heutige Bestellung von 40 weiteren FLEXITY Trams für Zürich ist die beste Bestätigung, die wir von unserem Kunden VBZ erhalten konnten. Diese formschönen, innovativen Niederflur-Trams auf dem neuesten Stand der Technik erfüllen die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Energieverbrauch, Zugänglichkeit, Vibrations- und Lärmemissionen und werden der wachsenden Bevölkerung Zürichs auf Jahre hinaus einen sicheren und komfortablen Transport bieten", sagte Stéphane Wettstein, Geschäftsführer Schweiz bei Bombardier Transportation. Die erste FLEXITY Tram der neuen VBZ-Flotte, Fahrzeugnummer 4001, wurde im November 2019 für Tests auf dem Zürcher Netz in die Schweiz geliefert und nahm im Oktober 2020 den Fahrgastbetrieb auf. Ebenfalls im Jahr 2020 gewann die FLEXITY Zürich Tram den renommierten internationalen Red Dot Design Award für Produktdesign. Laut der Jury "beeindruckt FLEXITY Zürich durch eine gelungene Mischung aus Retro-Elementen, die eine direkte Verbindung zur Stadt schaffen, einem freundlichen Innendesign und modernster Technologie". Das Aussen- und Innendesign wurde gemeinsam von der Designagentur Milani, Bombardier und der VBZ entwickelt. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Bombardier Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer