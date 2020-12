Smartbroker wird ein Jahr alt: Berliner Online-Broker verwaltet bereits Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Euro

wallstreet:online AG: Smartbroker wird ein Jahr alt: Berliner Online-Broker verwaltet bereits Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Euro 16.12.2020 / 10:00

- Eigene Prognosen wurden schon im Frühjahr 2020 deutlich übertroffen

- Kunden haben im Schnitt ca. 40.000 Euro im Depot

- Smartbroker hat personelle Reserven für weiteres Wachstum aufgebaut





Berlin, 16. Dezember 2020

Vor genau einem Jahr konnten über den Smartbroker erstmals Wertpapiere gehandelt werden. Aufgrund des stark gewachsenen Interesses an Börsenthemen, der Corona-bedingten Marktbewegungen und hervorragender Bewertungen durch Fachzeitschriften ist das Produkt schneller gewachsen als erwartet. 365 Tage nach dem Start hat der Berliner Online-Broker bereits mehr als 70.000 Depots eröffnet und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Euro. Das gab die Betreibergesellschaft, die wallstreet:online capital AG, heute bekannt.

Mit allen Marken (z.B. dem unabhängigen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de) kommt der Finanzdienstleister sogar auf Assets under Management in Höhe von über 4 Milliarden Euro. Erst am 6. November hatte das Unternehmen die Marke von 3 Milliarden Euro überschritten.

Nach Angaben der wallstreet:online capital AG beträgt das durchschnittliche Depotvolumen der bereits aktiven Kunden circa 40.000 Euro. Der Wert übersteigt deutlich die Zahlen der Mitbewerber, die im Schnitt bei 30.000 EUR liegen. Nach Ansicht von Smartbroker-Vorstand Thomas Soltau verdeutlicht der Vergleich, dass der eigene Broker auch vermögende Anleger und Profi-Trader anspreche. "Das Gros unserer Kunden nutzt den Smartbroker als Hauptdepot und handelt sehr regelmäßig mit durchschnittlich deutlich vierstelligen Beträgen", sagte Soltau.