Springer-Vorstand ordnet Teil seiner Zuständigkeiten neu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medienkonzerns Axel Springer ordnet einen Teil seiner Zuständigkeiten neu. Zum 1. Januar wird jeweils ein Vorstand komplett für einen der strategischen Wachstumsbereiche News Media und Classifieds Media (Internet-Rubrikengeschäfte) zuständig sein, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Vorstand Jan Bayer ist bislang für das News-Media-Geschäft international zuständig, nun übernimmt der 50-Jährige von Vorstand Stephanie Caspar zusätzlich das News-Media-Segment in Deutschland mit den Marken "Bild" und "Welt". Zu dem Bereich zählt auch die Preisvergleichsplattform Idealo.

Im Tausch gibt Bayer den Rubrikenportal-Bereich Job (Stepstone-Group) an die 47-Jährige ab. Caspar ist bereits für die AVIV Group mit Immobilienportalen zuständig und verantwortet dann künftig den gesamten Classifieds-Media-Bereich. Die bisherige Misch-Struktur war eine Übergangslösung, nachdem der Vorstand mit dem Weggang von Andreas Wiele in diesem Jahr von fünf auf vier Mitglieder verkleinert worden war. Wieles Bereich der Internet-Rubrikengeschäfte wurde vorübergehend auf Caspar und Bayer aufgeteilt.

Der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner sagte in einer Video-Botschaft an die Mitarbeiter des Unternehmens, dass die neue Zuordnung mit Blick auf Technologie, Know-how und regulatorische Rahmenbedingungen viel Sinn ergebe. Damit könne man sich im kommenden Jahr vollständig auf das operative Geschäft und Wachstum konzentrieren. Der Vorstand besteht neben Caspar und Bayer aus dem Vorstandsvorsitzenden Döpfner sowie Julian Deutz als Vorstand Finanzen und Personal./rin/DP/zb