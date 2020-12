technotrans stellt Konzernstrategie bis 2025 vor: 265 bis 285 Mio. Euro Umsatz und Schaffung einer Dachmarke

- 265 bis 285 Mio. Euro Umsatz bei 9 bis 12 Prozent EBIT-Marge bis 2025

- Zusammenfassung und Umfirmierung einzelner Gesellschaften zur Dachmarke technotrans

- Fokus auf Zielmärkte Plastics, Energy Management, Healthcare & Analytics und Print

Sassenberg, 17. Dezember 2020 - Die technotrans SE hat im Rahmen eines virtuellen Investoren-Events ihre Strategie " Future Ready 2025" und Prognosen für die Geschäftsjahre 2021 sowie 2025 präsentiert. Unter dem neuen Claim "power to transform" hat der Konzern einen Fahrplan entwickelt, der im Wesentlichen drei Ziele hat: die Steigerung der konzernweiten Profitabilität, Umsatzwachstum durch die stärkere Fokussierung auf vier ausgewählte Zielmärkte sowie ein gruppenweites einheitliches Auftreten durch die Schaffung der Dachmarke technotrans. Ziel ist es, bis 2025 durch organisches Wachstum einen Umsatz zwischen 265 und 285 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 9 bis 12 Prozent zu erzielen. Der Konzern beginnt bereits im kommenden Jahr mit der Zusammenfassung und Umfirmierung einzelner Gesellschaften, um die wirtschaftliche und technologische Schlagkraft der gesamten Gruppe zu stärken. Kernbereich des Unternehmens ist zukünftig das Thermomanagement, also die energetische Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller Anwendungen.



"Wenn es eine Herausforderung oder kundenspezifische Anfrage im Bereich des Thermomanagements gibt, dann entwickeln und fertigen wir die bessere Lösung - das ist unsere Vision", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. "Im Rahmen der Strategie 2025 heben wir die Grenzen zwischen den Gesellschaften auf und formieren technotrans zu einer größeren, stärkeren Einheit. Dadurch entstehen Synergieeffekte und Effizienzgewinne." Seine Strategie will das Unternehmen in zwei Stufen umsetzen. Während der Schwerpunkt in den kommenden Jahren 2021 und 2022 auf Stabilität und Profitabilität liegt, geht es in der Phase von 2023 bis 2025 um profitables Wachstum durch gezielte Investitionen.