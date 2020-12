^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies fügt Gebietsleiter hinzu, um die Marktabdeckung im pazifischen Nordwesten zu steigern

17.12.2020 / 20:28

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (17. Dezember 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Ryan Dragoo als Gebietsleiter eingestellt hat, um das Umsatzwachstum im pazifischen Nordwesten der USA voranzutreiben. Dragoos Verbindungen in der Blaubeererzeugergemeinschaft positionieren ihn gut, um BVTs Vermarktungsbemühungen im pazifischen Nordwesten zu leiten und Blaubeer-, Caneberry- und Erdbeererzeuger bei der Implementierung des BVT-Systems zu helfen.



Während BVT ihren beschleunigten Eintritt in den Blaubeermarkt fortsetzt, indem sie in Schlüsselbereiche für die weltweite Produktion expandiert, sind Neueinstellungen wie Dragoo der Schlüssel, um auf BVTs Erfolg aufzubauen. Die Dynamik, die BVT bei den Blaubeererzeugern in Georgia erreicht hat, wo jährlich 92 Millionen Pfund Blaubeeren produziert werden, wird wirksam genutzt, um das Wachstum im pazifischen Nordwesten zu fördern, wo insgesamt 182 Millionen Pfund produziert werden.(1) Dragoo konzentriert sich unmittelbar auf den Erhalt von Zusagen der Blaubeer- und Caneberry (Himbeeren und Brombeeren)-Erzeuger für die kommende Vegetationsperiode.

"Die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf dem Blaubeermarkt besteht aus drei Hauptaktivitäten: anfängliche Marktdurchdringung, Kundenbindung und -erweiterung durch außergewöhnlichen Kundenservice und wirksame Nutzung der ersten Erfahrungen, um neue Kunden zu gewinnen", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Wir haben gezeigt, dass diese Strategie durch unseren Erfolg in Georgia funktioniert, wo wir eine Verdoppelung unserer Kundenbasis von 10 im Jahr 2020 auf über 20 erhaltene Zusagen für das Jahr 2021 sehen. Ryan wird sich darauf konzentrieren, erste Verträge mit Erzeugern abzuschließen, die herausragende Frühanwender neuer Technologien in ihren Gemeinden sind - Erzeuger, die die wichtigsten Beeinflusser im pazifischen Nordwesten sind. "