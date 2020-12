Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ACATIS Aktien Deutschland ELM: Warum in die Ferne schweifen? Value trifft Nachhaltigkeit – unter diesem Motto ist der ACATIS Aktien Deutschland ELM im Juli auf ESG-Kriterien in der Titelauswahl umgestellt worden. Als Grundlage für die Auswertung der Titel für den ACATIS Aktien Deutschland ELM (ISIN: …