Osisko Metals, Hannan Metals und Adventus Mining gehören zu den Top-Picks im Sektor für 2021. Hinzu kommen Aurania, Filo und Copper Mountain.

Daher sind unsere Top Unternehmen auch fleißig auf der Suche nach neuen Ressourcen für die zukünftigen Produktionen!

Am 07. Dezember gab Osisko Metals die Ergebnisse des abgeschlossenen Herbstbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Pine Point Project bekannt. Die Untersuchungsergebnisse wurden von fünfzehn (15) Explorationslöchern in der Zentralzone erhalten, die sowohl Schwerkraftgradiometrie-Anomalien als auch Gebiete mit nicht eingeschränkter Mineralisierung um das aktuelle Ressourcenblockmodell herum erprobt haben. Zu den Höhepunkten der Exploration gehören Bohrloch OM100-20-001, welches 8,60 Meter mit einem Gehalt von 11,45% Zink und 3,57% Blei im nördlichen Teil der Lagerstätte L65 durchteufte. Die Ergebnisse bestätigen eine gut entwickelte tabellarische Mineralisierung an diesem Standort, die Teil der aktuellen untertägigen Mineralressource der Zentralzone ist. Weitere Bohrungen werden darauf abzielen, die in diesem unmittelbaren Bereich vorhandene Mineralisierung zu erweitern und mit einem 900 Meter langen offenen Trend parallel zum Hauptteil der tafelförmigen Lagerstätte L65 und nördlich davon zu verbinden. Bohrloch OM97-20-001 durchteufte 3,00 Meter mit einem Gehalt von 2,01% Zink und 2,94% Blei in einer oberflächennahen tafelförmigen Mineralisierung, die sich 1.300 Meter westlich der historischen Lagerstätte K77 befindet, in einem Gebiet, für das für die meisten historischen Bohrlöcher keine Untersuchungsergebnisse vorliegen. Dieses Bohrloch weist auf das Potenzial hin, die Mineralisierung in Richtung der zuvor abgebauten Lagerstätte K77 zu erweitern. Zusätzlich hat eine vor kurzem abgeschlossene geophysikalische IP-Untersuchung ein eindeutiges Ziel für die Wiederaufladbarkeit und den spezifischen Widerstand, zwischen dem Haupt- und dem Nordtrend identifiziert, das 250 Meter lang und 150 Meter breit ist und sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 200 Metern erstreckt. Es gibt keine früheren Bohrungen in diesem Ziel. Es weist ähnliche Merkmale wie frühere IP-Untersuchungen auf bekannten prismatischen Lagerstätten auf, die höher gradig sind als tafelförmige Lagerstätten. Die bisher im Rahmen dieses Bohrprogramms erzielten Ergebnisse weisen eindeutig auf das hervorragende Potenzial für eine Erweiterung der tafelförmigen Mineralisierung bei Pine Point hin. Außerdem weisen mehrere ungetestete geophysikalische Anomalien auf das Potenzial für neue Entdeckungen hochgradiger prismatischer Lagerstätten hin, womit das Projekt Pine Point an allen Fronten sehr gut voranschreitet.