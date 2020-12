Sobald die von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) verifizierten Goldressourcen abgebaut werden, wird man grob 30% der Förderung erhalten, und dies ohne einen Penny aufzuwenden!

Die Geschichte vom dividendenzahlenden Goldexplorer rückt in greifbare Nähe. East Africa ist für mich besser als jedes Gold-Royalty-Unternehmen.

Die charttechnische Situation legt ein “STRONG BUY” nahe



Zurücklehnen und auf den Geldregen warten!? – Mehr braucht East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM), gegenwärtig mit rund 30 Mio. CAD bewertet, eigentlich nicht mehr zu tun. Die Vision, ein Dividenden zahlender Explorer zu werden, die EAM-CEO Andrew Smith einst in einem Interview geäußert hatte, könnte nun tatsächlich Realität werden.

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) gibt bekannt, dass man die formelle Zustimmung der tansanischen Regierung bezugnehmend auf die Magambazi-Goldmine erhalten hat. Der tansanische Partner PMM Mining Company Limited übernimmt die Mine und bringt diese in Betrieb (Genehmigungen bereits erteilt). Dafür erhält East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) eine Zahlung von 2 Mio. USD und 30% der künftigen Goldförderung zum Selbstkostenpreis (+15%). Es wird eine angepeilte jährliche Förderung von 40.000 Unzen pro Jahr vertraglich festgelegt.

PMM hat bereits die Zahlung von 2 Mio. USD an East Africa geleistet und somit ist der Vertrag bindend. Werden die Mindestproduktionszahlen nicht erreicht, sind “Strafzahlungen” vertraglich festgelegt worden.

NEWS-FAZIT:

Wie Sie im Haupttext erfahren werden, weist das Handemi-Projekt, auf dem die Magambazi-Goldmine liegt, eine Ressource von über 1 Mio. Unzen Gold auf. Auf 30%, also auf fast 340.000 Unzen, hat East Afrika weiter das Anrecht. Verdient East Africa Metals pro Unze nur 1.000 USD, so ergibt sich eine objektive Bewertung dieses Vertrages von 340 Mio. USD (430 Mio. CAD), OHNE DASS MAN EINEN EINZIGEN CENT INVESTIEREN MUSS!

Wird die angepeilte Mindestfördermenge erreicht, dann wird man jährlich 13 Mio. USD (16,8 Mio. CAD) Einnahmen aus dieser Mine erzielen, und zwar OHNE JEGLICHEN AUFWAND FÜR MASCHINEN- ODER ARBEITSKOSTEN! BRUTTO IST FAST GLEICH NETTO!

East Africa Metals ist nun in einer komfortablen Lage, wie kein zweites Unternehmen im Gold Explorationsbereich: Man muss kein Kapital mehr aufwenden und dennoch wird man von den Explorationsfrüchten der letzten Jahre sehr zeitnah profitieren können. Diese einzigartige Konstellation repräsentiert in meinen Augen eine einzigartige Gelegenheit für jeden Anleger! MEINUNG AUTOR

EAST AFRICA METALS INC.*

Zwei Goldminen werden nun, vertraglich zugesichert, durch Dritte gebaut, in Betrieb genommen und betrieben. Somit werden über 2 Mio. Unzen (was einem Wert von 3,6 Milliarden USD [!!!] entspricht) in naher Zukunft abgebaut werden können.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) braucht weder für den Bau, die Inbetriebnahme noch für den Betrieb einen Cent beizusteuern und ist mit grob 30% der Gesamtförderung beteiligt. Noch besser, East Africa bekam/bekommt sogar vorab schon Cashzahlungen!

Nach dem selben Muster wird derzeit ein Plan für die dritte Goldmine gestrickt, der kurz vor der Vollendung stehen dürfte, wie man kürzlich durch die Veröffentlichung der folgenden News bekannt wurde:

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) gibt bekannt, dass die Unternehmensleitung die Gespräche mit potenziellen Bergbaupartnern für die Entwicklung und den Betrieb des Harvest Copper-Gold VMS-Projekts in Äthiopien vorantreibt.

Das Unternehmen besitzt derzeit 70% des Harvest-Projekts, auf dem die Terakimti-Lagerstätte liegt, für die das Unternehmen bereits die Abbaulizenz vom Staat erhalten hat.



Die derzeitige Diskussionsgrundlage wird wie folgt beschrieben: Für einen 55%igen Anteil der Harvest-Mine erhält East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM):

Eine Zahlung von 500.000 USD;

die Verpflichtung des Käufers zur Finanzierung, Entwicklung und zum Betrieb der Terakimti-Mine



NEWS-FAZIT:

Nun bringt man offensichtlich auch noch die Terakimti-Lagerstätte “unter die Haube”. Gelingt das Vorhaben so, wie es bei den beiden anderen Minen bereits gelungen ist, so werden weitere 900.000 Unzen einer Förderung zugeführt, und dies wiederum, ohne dass East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) nur einen Finger rühren oder einen Cent bewegen muss!

Gesamt werden es dann fast 3 Mio. Unzen mit einem In-Situ Wert von 5,2 Milliarden USD (6,8 Mrd. CAD) sein.

Der Börsenwert von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) beträgt derzeit rund 30 Mio. CAD. Eigentlich sollten bald die ersten Goldbarren vom Abbau auf dem Adyabo-Projekt gegossen werden, aber auch hier hat Covid-19 dem geplanten Unterfangen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dazu EAM-CEO Andrew Smith in einem aktuellen Interview:

„Wir haben das Abkommen mit Tibet Huayu (Anm.: für die Inbetriebnahme des Harvest-Projekts) im Dezember letzten Jahres unterzeichnet und die Arbeiten sollten Anfang dieses Jahres beginnen. Nach dem chinesischen Neujahr hat die COVID-19-Situation jedoch alles verändert. Unsere Partner kehrten dann mit ihren Expat-Mitarbeitern nach Peking zurück, bezahlten aber weiterhin ihre äthiopischen Mitarbeiter und stellten sicher, dass die EPC-Arbeit fortgesetzt wurde. Gegenwärtig sind die Arbeiten fast abgeschlossen, und das Projekt soll nach dem Ende der Regenzeit in Äthiopien vorangebracht werden.“

Wir finden meiner Meinung nach derzeit eine überaus günstige Einstiegssituation für die Aktie von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) vor, die durch die bevorstehenden Inbetriebnahmen der Goldminen vor einer kompletten Neubewertung stehen sollte!

Die Explorationsspekulanten haben das Boot verlassen und nun beginnt die Zeit, in welcher eine andere Anlegerschaft das Ruder übernimmt, jene, die auf einen bald einsetzenden Cashflow spekuliert, ein Szenario, das bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) jetzt schlagend werden dürfte.

Rechnet man die Beteiligungen heraus, dann hat East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) rund 735.000 Unzen Beteiligungswert, die man grob gesehen zum Produktionspreis von den Betreibern beziehen kann, und zwar verteilt auf die nächsten 7 Jahre nach Inbetriebnahme der Minen.

Wenn East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) an jeder Unze 1.000 USD verdient, dass sollten wir in absehbarer Zeit möglicherweise ein jährliches Umsatzszenario erleben, das 130 Mio. CAD übersteigt: OHNE OPERATIVEN AUFWAND! Aufgeteilt auf die 185 Mio. Aktien käme dies einem KUV von 0,7 [!!!] gleich. MEINUNG AUTOR

DIE STORY



Gold wurde gefunden (~3.0 Mio. Unzen);

Abbaulizenzen erteilt;

Positive Finanzstudien veröffentlicht;

Arbeiten für den Start der Goldproduktion wurden eingeleitet!



Doch nun das Beste: Dieses Unternehmern muss keinen Cent mehr investieren, braucht sich nur mehr zurückzulehnen und zu kassieren. Der Börsenwert erscheint in diesem Kontext lächerlich klein, liegt dieser bei unter 30 Mio. CAD.

Die Explorationskosten pro “gefundener” Unze Gold betragen nur 24 Dollar! – Ein fast unschlagbarer Spitzenwert, wenn man weiß, dass der Industrieschnitt bei um die 100 Dollar liegen müsste.

ÄTHIOPIEN – FAST 2 MIO. UNZEN GOLD

Covid-19-Verzögerung

Schon seit Dezember 2019 ist klar, dass die äthiopischen Projekte zeitnah in Produktion gehen werden. Ursprünglich war die erste Jahreshälfte 2021 ins Visier genommen worden, aber dann kam Covid-19 und die Pläne wurden über den Haufen geworfen.

Nun, nachdem die Einreisebeschränkungen nach Äthiopien gefallen sind und die Regenzeit vorbei geht, sollen die Konstruktionsarbeiten für die beiden Minen unverzüglich beginnen. Eine News dahingehend ist somit erwartbar und sollte eine Neubewertung der Aktie auslösen! GERÜCHT

Das Adyabo-Projekt:

Alle notwendigen Genehmigungen für eine Inbetriebnahme wurden von den Behörden bereits erteilt. Die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für die Goldprojekte “Mato Bula” und “Da Tambuk”, beide Teil des Adyabo-Projekts, weisen auf eine sehr starke Projektökonomie hin – ermittelt bei einem Goldpreis von 1.400 USD pro Unze – heute 1.800 USD!

880.000 Unzen



Die Tibet Huayu Mining Co. Limited (Shanghai: 601020) ist für die 100%-ige Finanzierung der Baukosten für die Minen Mato Bula und Da Tambuk von Adyabo verantwortlich.

Von der entstehenden Gold(äquivalent)-Produktion bekommt East Africa Metals künftig 30%, und dies OHNE EINEN CENT ZU INVESTIEREN!

Das Harvest-Projekt

Die Terakimti-Lagerstätte auf dem Harvest-Projekt hat ebenfalls schon sämtliche behördlichen Erfordernisse erfüllt und deshalb die Genehmigung für die Errichtung einer Mine erhalten.

Auch hier will man nach Adyabo Muster die Förderung starten!

Beide Äthiopien-Projekte, die geografisch nur wenige Kilometer voneinander getrennt sind, haben “All-IN” Kosten (Errichtung + Förderkosten) von unter 700 USD pro Unze – das heißt, dass beim derzeitigen Goldpreis ein Reingewinn von 1.100 USD pro geförderter Unze als Reingewinn bleibt.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM)



SPEKTAKULÄR! SCHAUEN SIE AUF DIE BOHRERGEBNISSE AUS DER VERGANGENHEIT:



25,7 Meter mit 5,7 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 14,64 g/t Gold

einschl. 6 Meter mit 31,55 Meter mit 9,40 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 44,33 g/t Gold

einschl. 6 Meter mit 20 Meter mit 4,7 g/t Gold einschl. 5 Meter mit 13,8 g/t Gold



Bisher hat East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) auf den Projekten nur an der Oberfläche gekratzt und dennoch mit extrem niedrigen Explorationskosten eine ansehnliche Ressource verifizieren können. Pro Unze schlagen nur 15 Dollar Explorationskosten zu Buche. Das ist ein fast unerreichter internationaler Spitzenwert. Von 18 möglichen Bohrzielen hat man erst drei genauer untersucht. Bei sogenannten Scout-Bohrungen auf weiteren sechs Abschnitten stieß man IMMER auf Erzmineralisierung – jeder Schuss ein Treffer!

GUTE INFRASTRUKTUR – IN AFRIKA DIE AUSNAHME, HIER DIE REGEL!

Befestigte Hauptverkehrsstraße führt mitten durch das Projektgebiet;

Eine Hochspannungsleitung führt mitten durch das Projektgebiet;

Shire, eine 50.000 Einwohner-Stadt, liegt nah am Projektgebiet (aber nicht zu nah);

Eine Eisenbahnstrecke ist bis Shire geplant!



Ich denke, dass ich nicht erklären muss, wie wichtig diese Dinge sind, um in Afrika eine Mine in Betrieb zu nehmen. Vor allen Dingen sparen die positiven Gegebenheiten immense Kosten, wenn alles, was in punkto Infrastruktur wichtig ist, schon vorhanden ist. Das ist der Grund, warum die Machbarkeitsstudie der Projekte so überaus positiv ausfällt.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM)

TANSANIA – ÜBER 1 MIO. UNZEN GOLD



In Tansania sollte die Produktion ebenfalls binnen Jahresfrist starten- alle notwendigen Genehmigungen sind bereits erteilt. Das Projekt liegt infrastrukturell günstig und sollte der zweite Umsatzgenerator für East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) werden.

Handeni-Goldprojekt:

Das 9 km² große Handeni-Goldprojekt hat eine Hauptlagerstätte, genannt “Magambazi Hill”, die schon durch 442 Bohrlöcher (gesamt 113.692 Meter) definiert wurde, sodass wir eine kombinierte Ressource (indicated + inferred) von fast 1 Mio. Unzen Gold sehen.



Handeni ist über ein Netz öffentlicher Straßen in der Umgebung erreichbar. Der Straßenzugang zum Gelände ist über zwei unbefestigte öffentliche Straßen möglich. Die asphaltierten Autobahnen sind ca. 20 km vom Gelände entfernt. Die Wasserkraftwerke Pangani Falls und Hale liefern insgesamt 97 Megawatt Wasserkraft.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM)



SPEKTAKULÄR! BOHRERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT:

53 Meter mit 4.32 Gramm pro Tonne Gold





FAZIT

Bessere Voraussetzungen kann man bei einem Afrika-Goldexplorer nicht finden. Es ist alles vorhanden, was man braucht! Genügend Gold in hoher Konzentration und eine beeindruckende Infrastruktur. Hier gibt es also ein mehrfaches Inbetriebnahme-Szenario, das auf wenige Monate ausgelegt ist, nicht auf viele Jahre, wie bei den Konkurrenten.

“Pilbara” in Australien oder das “Golden Triangle” in Kanada gehören für viele in der Rohstoffbranche derzeit zum “Place to be”. Ob deren Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden, steht in den Sternen. East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ist in Äthiopien und auch in Tansania schon auf der Zielgeraden!

Das Unternehmen ist derzeit mit nicht einmal 30 Millionen CAD bewertet. Dies MUSS sich bald ändern! Wenn man sich das „Camp-Size“-Monsterpotential aller Projekte und die spektakulären Bohrergebnisse der Vergangenheit anschaut, muss man erkennen, dass dies aber dennoch nur die Spitze eines riesigen Goldberges sein wird.

Für mich ergibt sich bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) eine großartige Chance, die kurzfristig zumindest 500% und langfristig mehrere tausend Prozent bringen sollte! Ohne viel Geduld können Sie mit dieser Aktie sehr schnell gutes Geld verdienen! Mit etwas mehr Sitzfleisch können Sie mit dieser Aktie vielleicht sogar richtig reich werden!

Den original Bericht finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



