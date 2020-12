Die Ergebnisse der jüngsten FOMC-Sitzung

17.12.2020 - Die Fed hat anlässlich der jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses ihren Ausblick zur weiteren Entwicklung der Assetkäufe an den Leitzinsausblick angepasst. Beides hängt nun von den Fortschritten bei der Erreichung des Beschäftigungs- und Inflationsziels ab. Wir rechnen für 2021 aufgrund der massiven staatlichen Stimuli und der Aussicht auf ein Zurückdrängen der Pandemie mit einem kräftigen Konjunkturaufschwung. Die Inflationsraten dürften in diesem Umfeld nach oben überraschen. Damit ist es in unseren Augen wahrscheinlich, dass die Fed schon Ende 2021/Anfang 2022 mit der Rückführung der Anleihenkäufe beginnt.

Der Offenmarktausschuss der Fed passte im Rahmen der Dezember-Sitzung – wie im November angekündigt – seinen Ausblick zu den Anleihenkäufe an. Demnach sollen die vom Umfang unveränderten Treasury- und MBS-Käufe in Höhe von mindestens 120 Mrd. USD so lange fortgesetzt werden, bis »wesentliche weitere Fortschritte bei der Erreichung des Vollbeschäftigungs- und Inflationsziels gemacht wurden«. Notenbankpräsident Jerome Powell erklärte, die bislang verwendete Formulierung, wonach die Anleihenkäufe »in den kommenden Monaten fortgesetzt werden« sei nur als temporäre Orientierung gedacht gewesen. Mit der neuen Ausgestaltung werde der QE-Ausblick an den zielorientierten Zinsausblick angeglichen, den die Fed erstmals im September formuliert hatte und den sie auch dieses Mal wiederholte: »Die Leitzinsbandbreite wird bei 0,00% bis 0,25% belassen, bis Vollbeschäftigung erreicht wurde, die Inflationsrate auf 2% gestiegen ist und sich auf Kurs befindet, das 2%-Ziel für einige Zeit zu überschreiten«. Von der im Raum stehenden Laufzeitverlängerung bei den Assetkäufen sah die Fed ab. Powell betonte, die Währungshüter würden die aktuelle Ausrichtung für angemessen halten. Zusätzliche Impulse könnten zwar unter Umständen in Zukunft nötig sein – gegenwärtig sei das aber nicht der Fall. Dass die Fed keinen akuten Handlungsbedarf sieht, kommt auch in der nahezu wortwörtlich vom Novembertreffen übernommenen schriftlichen Erläuterung zum Zinsentscheid zum Ausdruck. Mit Ausnahme der bereits erwähnten Anpassung beim Ausblick für die Anleihenkäufe finden sich keinerlei Änderungen. So wird unter anderem wiederholt, dass die künftige wirtschaftliche Entwicklung vor allem vom weiteren Fortgang der Pandemie abhängt und dass hier erhebliche Abwärtsrisiken bestehen.