Nabis Holdings Inc. erhält gerichtliche Genehmigung für den Vorschlag

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE:NAB) (OTC:NABIF) (FRA:A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) veröffentlicht aktuelle Informationen in Bezug auf die Anhörung zur Genehmigung des zuvor angekündigten Vorschlags des Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung der „Vorschlag“) im Rahmen des kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act (der „BIA“).Am 21. Dezember 2020 erließ der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine Verfügung (die „Genehmigungsverfügung“), wonach der Vorschlag gemäß den Bedingungen des BIA genehmigt wurde.



Gemäß dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Rekapitalisierung der ausstehenden unbesicherten 8,0-prozentigen Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 35 Mio. CDN und aller anderen Schulden des Unternehmens durchführen (die „Rekapitalisierung“).Weitere Einzelheiten zu den wesentlichen Bedingungen des Vorschlags sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. November 2020 und 10. Dezember 2020 enthalten.KSV Restructuring Inc. fungiert in Bezug auf den Vorschlag als Proposal Trustee (Sachwalter für den Vorschlag) (in dieser Eigenschaft der „Proposal Trustee“).Eine Kopie des Vorschlags und der Genehmigungsverfügung sind auf der Website des Proposal Trustee (Sachwalter für den Vorschlag) verfügbar: www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/nabis-holdings .

Die Umsetzung des Vorschlags steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Bedingungen, wie im Vorschlag dargelegt.Gemäß dem Vorschlag und der Genehmigungsverfügung gilt mit der Umsetzung des Vorschlags der derzeitige Verwaltungsrat des Unternehmens als zurückgetreten und Bruce Langstaff, Jennifer Law, Scott Kelly und Jared Carroll (die „neuen Verwaltungsratsmitglieder“) gelten als bestellt, ohne dass es weiterer Schritte durch das Unternehmen oder die Aktionäre des Unternehmens bedarf.Nachfolgend finden Sie nähere Einzelheiten zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern.

Unter der Annahme, dass die Bedingungen des Vorschlags innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird, geht das Unternehmen davon aus, dass der Vorschlag am oder vor dem 31. Dezember 2020 umgesetzt wird.

Bruce Langstaff

Bruce Langstaff ist Managing Director von Langstaff & Company Ltd., einem Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen und deren Stakeholdern bei außergewöhnlichen Unternehmensereignissen konzentriert.Zuvor hatte er leitende Positionen bei TD Securities, Newcrest Capital, Bunting Warburg und Canaccord Genuity inne, wo er als vertrauenswürdiger Berater für institutioneller Anleger, Aktiengesellschaften und deren Managementteams tätig war.Herr Langstaff besitzt einen Abschluss als Bachelor of Commerce von der Queen’s University und verfügt über die Qualifikation Chartered Financial Analyst (CFA).