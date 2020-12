WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch - einen Tag vor dem Weihnachtsfest - mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich um 1,09 Prozent auf 2737,12 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es einheitlich Kursgewinne zu sehen. Vor allem die Hoffnung, dass es doch noch zu einer Einigung bei den Verhandlungen zwischen der EU mit Großbritannien zu einem Post-Brexit-Handelspakt kommt, sorgte vor den Weihnachtsfeiertagen für höhere Aktienkurse.

In Wien lag auf Unternehmensebene eine sehr magere Meldungslage vor. Die auffälligste Kursbewegung hatte die Do&Co-Aktie mit plus 5,2 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmens um mehr als neun Prozent hochgesprungen.