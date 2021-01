TubeSolar sichert sich weitere Bezugsquelle

TubeSolar will sich an der Ascent Solar Technologies aus den USA beteiligen. Dies ist ein Entwickler von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen mit Substratmaterialien. Die Module sind nach eigenen Angaben flexibler, vielseitiger und robuster als andere Module. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Thornton (Colorado / USA).Geplant ist von TubeSolar ein Investment von 2,5 Millionen Dollar. Somit würde man rund 15 Prozent an Ascent Solar ...