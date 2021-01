Paukenschlag für Canada Nickel! Glencore macht Bewertung für Produktionsaufnahme und Abnahmeverträge für Nickelerz von Canada Nickel. Neue Ressource im Sommer 2021 bereits.

Es geht voran! Canada Nickel gab gestern den Abschluss einer Absichtserklärung mit Glencore bekannt, um in Zukunft eine mögliche schnelle Produktionsaufnahme für die Nickelkonzentratsproduktion zu evaluieren. Das wäre für Canada Nickel ein echter Hammer und würde die Produktionsaufnahme um Jahre nach vorne bringen.

Auch können wir uns ein Off-Take Abkommen zwischen den Unternehmen vorstellen was gigantisch wäre denn dann dürfte das Produktionskapital zu einem Großteil bereit stehen. Interessant ist auch, dass man zu einem Bruchteil der Ursprungskosten in Produktion gehen kann.

Der Batteriemarkt braucht in den nächsten Jahren dringend Kapazitäten für Nickel und somit ist Canada Nickel über Nacht zu einem wichtigen Versorgungsplayer für die E-Mobilität geworden.

Hinzu kommt die NetZero Handelsmarken für weitere Produkte und die betont nachhaltige Gewinnung der Rohstoffe von Canada Nickel. In Zeiten von ESG ist Canada Nickel ein "must have" im Depot. Hinzukommen noch Platin und Palladium als Beiprodukte.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel führt das in obigem Interview sehr schön aus.

Im Chart sieht man schön wie der Kurs um die 50-Tage Durchschnittslinie oszilliert. Leider ist das Unternehmen noch relativ jung sodass wir keine aussagekräftige 200 Tage Linie haben. Jedoch zeigt sich mir hier schon sehr klar, dass der Kurs bald einen nachhaltigen Ausbruch hinlegen könnte. Mein erstes vorsichtiges Kursziel liegt bei 3,20 CAD. Tritt alles so ein wie beschrieben, kann die Aktie auch auf 5 CAD steigen.

Wir erwarten Ende März die aktualisierte PEA, im Sommer eine neue Ressourcenschätzung und bis Ende 2021 bereits ein Vormachbarkeitsstudie. Dies kann ein großes Jahr für Canada Nickel werden.

Canada Nickel ist auch im neuen Batteriemetall Report 2021 der SRC enthalten

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/ok_de__BMR ...

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

